|
Снос гаражей, строительство жилья и спортивных объектов: что ждет Серебрянку в ближайшие годы
Жителям Серебрянки покажут план развития района на ближайшие десять лет: на общественное обсуждение
Реализация проекта будет проходить в два этапа. Первый этап рассчитан до 2020 года. В этот период градостроители планируют строительство объекта общепита быстрого обслуживания с паркингом. Площадка под этот объект расположена на пересечении проспекта Рокоссовского со 2-м Велосипедным переулком (№ 23 по ГП).
Также до 2020 года реконструируют ФОК «Серебрянка», дополнив его строительством теннисного центра.
Второй этап реализации проекта рассчитан до 2030 года, и он самый интересный. Больше всего изменения коснутся участка в границах улиц Ванеева и 2-го Велосипедного переулка. На этом участке есть массив боксовых гаражей, который запланирован под снос. На их месте будут строить многоуровневые автостоянки с элементами автосервиса (№ 126 по ГП).
Детальный план в полном размере
Рядом построят многофункциональный общественный комплекс (№ 127 по ГП), а вдоль Ванеева — многоэтажные жилые дома (№ 128 по ГП).
Многоэтажный дом со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения запланирован и на пересечении проспекта Рокоссовского и 2-го Велосипедного переулка. Это совсем рядом с объектом общепита, о котором писали выше.
Прибавится в этом районе и спортивных объектов — на пересечении улицы Плеханова и проспекта Рокоссовского будут строить объект спортивного назначения с подземной автостоянкой (№ 130 и 131 по ГП).
Во второй этап реализации попадает и реконструкция школ с увеличением вместимости (№ 30 и 42 по ГП); реконструкция гаража по Плеханова (№ 74 по ГП) с увеличением количества мест хранения автомобилей до 300 машино-мест.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Местным жителям проект презентуют 21 ноября.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)