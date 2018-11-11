Снос гаражей, строительство жилья и спортивных объектов: что ждет Серебрянку в ближайшие годы

Жителям Серебрянки покажут план развития района на ближайшие десять лет: на общественное обсуждение вынесли ПДП района в границах улиц Ванеева — проспекта Рокоссовского — Плеханова — Якубова — граница ландшафтно-рекреационной зоны 158ЛР. О том, что ждет этот район — в материале REALTY.TUT.BY

Реализация проекта будет проходить в два этапа. Первый этап рассчитан до 2020 года. В этот период градостроители планируют строительство объекта общепита быстрого обслуживания с паркингом. Площадка под этот объект расположена на пересечении проспекта Рокоссовского со 2-м Велосипедным переулком (№ 23 по ГП).

Также до 2020 года реконструируют ФОК «Серебрянка», дополнив его строительством теннисного центра.

Второй этап реализации проекта рассчитан до 2030 года, и он самый интересный. Больше всего изменения коснутся участка в границах улиц Ванеева и 2-го Велосипедного переулка. На этом участке есть массив боксовых гаражей, который запланирован под снос. На их месте будут строить многоуровневые автостоянки с элементами автосервиса (№ 126 по ГП).



Изображение: lenadmin.gov.by

Детальный план в полном размере ТУТ .

Рядом построят многофункциональный общественный комплекс (№ 127 по ГП), а вдоль Ванеева — многоэтажные жилые дома (№ 128 по ГП).

Многоэтажный дом со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения запланирован и на пересечении проспекта Рокоссовского и 2-го Велосипедного переулка. Это совсем рядом с объектом общепита, о котором писали выше.

Прибавится в этом районе и спортивных объектов — на пересечении улицы Плеханова и проспекта Рокоссовского будут строить объект спортивного назначения с подземной автостоянкой (№ 130 и 131 по ГП).

Во второй этап реализации попадает и реконструкция школ с увеличением вместимости (№ 30 и 42 по ГП); реконструкция гаража по Плеханова (№ 74 по ГП) с увеличением количества мест хранения автомобилей до 300 машино-мест.

Презентация проекта состоится 21 ноября в 18.00 по адресу: Минск, 2-й Велосипедный переулок, 36 (актовый зал ГУО «Средняя школа № 164»). Общественное обсуждение градостроительного проекта продлится до 13 декабря 2018 года. Замечания и предложения по проекту можно направить в адрес электронной почты администрации Ленинского района Минска: len.stroi@minsk.gov.by .