Франк Рибери стал участником потасовки после матча 11-го тура чемпионата Германии с «Боруссией», сообщает Bild. По информации издания, футболист остался недоволен критикой в свой адрес со стороны журналиста Патрика Гийю, обвинившего его в двух пропущенных «Баварией» голах. В ходе конфликта Рибери несколько раз дал оппоненту пощечину, а также толкнул его в корпус.



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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил, что Рибери вступил в конфликт с журналистом.

— Франк сообщил нам, что у него был спор с соотечественником Патриком Гийю, он его давний знакомый. В субботу мы договорились, что встретимся лично, чтобы разрешить конфликт. Журналист в этом также заинтересован, — цитирует Салихамиджича Sport.de .

Матч «Боруссии» и «Баварии» состоялся 10 ноября на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. Действующие чемпионы Германии по ходу игры дважды вели в счете, но команде из Дортмунда удалось переломить ход встречи и одержать волевую победу.

По ходу матча дублями отметились нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, а также полузащитник «Боруссии» Марко Ройс. Решающий гол в игре на 73-й минуте забил Пако Алькасер, летом перешедший в дортмундскую команду из «Барселоны» на правах аренды.

Дортмундская «Боруссия» по итогам встречи с «Баварией» упрочила лидерство в Бундеслиге. Команда набрала 27 очков и опережает идущую второй «Боруссию» из Менхенгладбаха на четыре балла. «Бавария» занимает в турнирной таблице третье место с 20 очками. В семи последних матчах в чемпионате Германии клуб из Мюнхена потерпел три поражения и набрал лишь восемь очков.