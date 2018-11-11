"Жизнь все расставляет по своим местам". Криушенко - о решающем матче с Люксембургом в Лиге наций

Главный тренер сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко перед заключительными матчами на групповом этапе Лиги наций объяснил, почему после двухлетнего перерыва вновь позвал в команду Александра Глеба и Павла Савицкого, которого игнорировал в предыдущих поединках. Наставник надеется, что в матче с Люксембургом его подопечным удастся впервые в истории соперничества с этой командой забить больше двух мячей, и не боится отставки в случае отрицательного результата отборочной кампании.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

10 ноября сборная Беларуси по футболу приступила к подготовке к играм против Люксембурга и Сан-Марино в Лиге наций, которые проведет на выезде 15 и 18 ноября соответственно. По традиции в начале учебно-тренировочного сбора Игорь Криушенко дал пресс-конференцию.

— После матча с Молдовой вы отметили, что нынешний подготовительный сбор будет самым коротким в групповом этапе Лиги наций. Каков план?

— Хорошо, что сдвинули немного матчи последнего тура чемпионата страны на 9 ноября и перенесли матч с участием БАТЭ, и в итоге я собрал белорусов (игроков из национального первенства. — Прим.ред.) уже 10 ноября. Два дня мы уже работаем. Наши легионеры присоединятся чуть позже. Это Сиваков, Мартынович, Маевский, Сарока не играет, поэтому здесь вопросов меньше по восстановлению… Задача восстановить тех, кто сыграл 11 числа. Нагрузка дозированная: для одних такая, для других — другая. Получается, что все сейчас находятся в разной степени восстановления и готовности к работе. Хотя важно, что все вместе и наигрывают тактические моменты. 12 ноября продолжатся восстановительные мероприятия, а 13 и 14 — вот два дня на работу, так как 15 пройдет матч с Люксембургом.

В распоряжении Криушенко находятся следующие футболисты: вратари Андрей Горбунов («Динамо» Минск), Сергей Черник («Нанси», Франция), Денис Щербицкий (БАТЭ); защитники Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Игорь Шитов («Динамо» Минск), Денис Поляков, Максим Володько, Алексей Риос (все — БАТЭ), Сергей Политевич («Кайрат», Казахстан), Михаил Сиваков («Оренбург», Россия); полузащитники Александр Глеб, Дмитрий Бага, Станислав Драгун, Игорь Стасевич (все — БАТЭ), Сергей Кисляк, Павел Савицкий (оба — «Динамо» Брест), Антон Путило («Анкарагюджю», Турция), Сергей Баланович, Юрий Ковалев (оба — «Шахтер»), Иван Маевский («Астана», Казахстан); нападающие Николай Сигневич, Максим Скавыш (оба — БАТЭ), Антон Сарока («Локерен», Бельгия).

— Вы просили о переносе тура. Главный тренер солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев считает, что его игрокам длительная пауза между играми не пойдет на пользу.

— Туры никто не переносил. Перенесли всего лишь один матч между «Шахтером» и БАТЭ. Высказывать свое мнение Ташуев имеет право. Он клубный тренер. Я его понимаю. Перенос не очень хорошее решение для него. Когда БАТЭ нагружен, а борисовчане с учетом поединка с «Шахтером» должны были за 21 день провести 7 матчей… Какими бы я получил футболистов в сборную 12 ноября, а 15-го нам играть с Люксембургом? Хотя тот же Ташуев пожаловался, сыграв 3 матча за неделю, а команда не была готова. Он сам ответил на свой вопрос. Здесь что-то комментировать смысла не вижу. Зачем создавать конфронтацию между тренером сборной и клубными тренерами? Жизнь все расставляет по своим местам и дает ответы на все вопросы.

— Ранее вас спрашивали о невызове Егора Филипенко. Вы объясняли это тем, что и без него команда играет «на ноль» и защитники, на которых вы полагаетесь, знают ваши требования. Сейчас мы видим изменения в средней линии: вы пригласили Александра Глеба и Павла Савицкого. Идете ва-банк?

— Мы сыграли с Люксембургом дома, и в том матче добились положительного результата (1:0). Здесь не нужно искать каких-то подводных моментов. Савицкий выглядит хорошо, забивает. Я его вызвал. Кстати, он с нами работал во время зимних сборов, поэтому знает требования. Остается немного освежить… Глеб набрал кондиции, а перед предыдущим сбором у него была травма, поэтому я его не рассматривал. Сейчас Саша набрал кондиции, хороший уровень показывает. Глеб — это Глеб. Остается просто показать, рассказать. Если игрок опытный и понимает футбол, то здесь сложностей быть не должно. Ребята приехали на сбор 10 ноября. Одно тактическое занятие мы уже провели.

А Филипенко… Ну, еще раз скажу, что здоровы все центральные защитники. Передергивать смысла нет.

— Савицкий в основном составе? У вас был с ним разговор?

— Он еще не в основном составе, а просто в расположении сборной. Состав — это те, кто выйдет на поле, я так понимаю. Разговор какой? Я с футболистами стараюсь общаться постоянно, даже если кого-то не вызываю. Для меня показатель — уровень игры, текущая форма. Если Паша сейчас выглядит достаточно хорошо и забивает — это и есть причина, почему я его вызвал.

— Ваше мнение о микроклимате в команде.

— Все сборы, которые мы проводили перед играми в Лиге наций, прошли в хорошей атмосфере. Нет суеты, идет планомерная подготовка. Уверенность — для меня это самое главное.

— Вы вызвали 10 человек из БАТЭ. Как отреагировало клубное руководство?

— Рекламации были в основном от одной команды и одного портала по поводу переноса тура, из-за чего раздули ненужный ажиотаж, не разобравшись в деле. Если играют лучшие игроки в своих амплуа БАТЭ, то это естественный момент. Кубковый матч БАТЭ с «Городеей» давно переносился. В клубе знали и предполагали, что в это время основные игроки команды будут вызваны в сборную. Думаю, БАТЭ к этому готов. То, что игроков приглашают в сборную, — думаю, это честь для клуба и для ребят.

— Дмитрий Бага заменил на сборе Никиту Корзуна. Насколько это равноценная замена?

— Замена равноценная. У Димы было микроповреждение, из-за которого мы не вызвали его сразу. Но он отыграл весь матч с «Челси» и тоже на достаточно хорошем уровне. А Корзун, к сожалению, получил травму. В расширенном списке у нас еще был Козлов из «Витебска». Здесь все в пользу игрока, который играет матчи более высокого накала и имеет международный опыт. Поэтому вызвали Диму.

— Основной снайпер сборной Антон Сарока почти не играет сейчас в «Локерене». Вас это беспокоит?

— Конечно, когда игрок находится в игровом тонусе, это важно. Опять же, я вызывал его и на предыдущие сборы, когда у него не было постоянной практики за основную команду, но он играл за дубль. Естественно, что там уровень сопротивления пониже, но сам факт — все равно играл. Это для меня важно. А так мы общаемся, Антон готов. Дополнительно работает, так как понимает, что вызов в сборную будет. А то для него шанс убедить клубное руководство, а там, кстати, сменился тренер, что он все-таки игрок основного состава.

— Максим Скавыш в БАТЭ зарекомендовал себя специалистом по забиванию решающих голов. Намерены ли вы использовать это его качество?

— Естественно, будем стараться использовать лучшие качества футболистов, которые у нас в наличии. Будет ли это со старта или после выхода на замену — решим. Будет определенный стратегический план на игру. А то, что Максим забивает после выходов на замену, — хороший момент. Не так много у нас нападающих, которые забивают.

— Предстоящий матч станет 12-м в истории официальных встреч Беларуси и Люксембурга, и еще ни разу одна из команд не забивала больше двух мячей. Думаете, вашей команде удастся переломить тенденцию?

— Разумеется, приятно, когда команда много забивает. Опять же, есть какие-то моменты стратегические — как развивается игра. Сложно сказать, удастся или нет кому-то забить больше двух мячей. Хотелось бы, чтобы мы эту планку перекрыли.

— Сергей Черник проведет сегодня матч за свой французский клуб. Когда он появится в сборной?

— Отыграет и приедет в расположение сборной в Люксембурге.

— Денис Щербицкий считается одним из лучших вратарей в чемпионате Беларуси. Если ли у него шансы стать основным голкипером?

— Шансы есть, тем более он парень молодой и стремится чего-то добиваться в жизни, особенно в футболе. Шансы есть у всех, а окончательное решение по голкиперу все равно будет приниматься в день игры.

— От результата ближайших матчей зависит ваше будущее. Волнительно?

— Это тренерская жизнь, обычный естественный момент. Если тренер не выполнил задачу, остается пожать руки, поблагодарить за работу. А выполнил — сели, поговорили о каких-то дальнейших моментах. Это все естественно и не должно пугать. Выбирая эту профессию, ты знаешь, на что идешь — какие плюсы и минусы. Об этом не думается. Важно сейчас другое.

— Каким, как вы ожидаете, получится матч с Люксембургом?

— Соперник будет играть дома. Думаю, он будет стараться больше атаковать. Возможно, будет пробовать прессинговать. Хотя если судить по их матчу с молдованами, Молдова в первые 30 минут переигрывала Люксембург. Создала моменты, но не забили. У Люксембурга голы вышли со стандарта, после перехвата и контратаки. На этом игра закончилась. Сильными сторонами Люксембурга являются стандарты, переход из обороны в атаку. К этому мы должны быть готовы и должны противопоставить свои сильные качества.

— Способна ли команда в дивизионе D каждый матч проводить с позиции силы?

— Мы старались во всех матчах играть первым номером и с позиции силы. Что-то нам удавалось, что-то нет. Любой матч сложный, соперник старается оказать максимальное сопротивление и добиться результата. Это спорт. Здесь проходных матчей не бывает. Любой недонастрой наказывается. А так, думаю, ситуацию текущего момента все ребята понимают. Понимают, насколько важна эта игра для нас. Главное — выйти, сыграть так, как они могут и способны. Может, чуть-чуть лучше, чем они могут.

— Есть ли опасность не добиться побед, как в двух матчах с Молдовой?

— Нужно идти от матча к матчу. Встреча с Люксембургом основная, важная. Нужно удачно ее провести, а потом уже будем думать о следующем поединке. А говорить о каком-то синдроме не вижу смысла. Я уже и раньше отмечал, что будет сложно проводить спаренные матчи. В любом случае потребуется ротация. Тем более что основная часть команды в возрасте 30 лет и несет нагрузку в чемпионатах и еврокубках.

Напомним, что положение после четырех туров в группе D2: Люксембург — 9 очков, Беларусь — 8 очков, Молдова — 5 очков, Сан-Марино — 0 очков.