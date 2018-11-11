Окна ПВХ от производителя в Минске

Необходимость в стеклопакетах из ПВХ уже не требуется никому доказывать. На первый план выходят вопросы качества, цены и выбора производителя. Компания "Спектр-Экспресс" уже более 10 лет производит окна ПВХ , двери, балконные рамы, ворота, роллеты в Минске.





От нас клиенты получают, во-первых, сервис высокого уровня, во-вторых, гарантию на все изделия. Каждый третий клиент становится постоянным заказчиком, а 97 % покупателей, хотя бы раз имевших с нами дело, предлагают своим знакомым также обращаться к нам. В свою очередь, мы ценим такое доверие и выражаем признательность.

Вся продукция "Спектр-Экспресс" признаётся абсолютно безопасной для использования, что четко подтверждается сертификатами. В цехах установлено инновационное оборудование, доставленное из Европы. Сотрудники обладают высокой квалификацией, обрели все необходимые навыки, постоянно совершенствуют свой профессионализм. Так что в надежности окон и дверей, контролируемой на всех этапах производства, сомневаться не приходится.

Окна ПВХ

Современный комфорт немыслим без установки качественных окон ПВХ. При этом не следует заказывать эти изделия по принципу просто так нужно, так делают все. При правильном выборе пластиковых окон приходится учитывать многие существенные моменты. Окна ПВХ - одна из деталей общей строительной конструкции, поэтому они подвержены постоянным нагрузкам, причем интенсивным, и требования к ним предъявляются достаточно серьезные.





Пластиковые окна от компании "Спектр-Экспресс" при взаимодействии с внешней средой демонстрируют превосходные качества. Рамы и створки имеют внутреннее усиление за счет использования методики замкнутого стального армирования. В результате геометрия оконной конструкции обретает стабильность, в проеме фиксируется абсолютно надежно, устойчива при рабочих нагрузках. У окон ПВХ отмечены высокие параметры тепло-, звукоизоляции, неблагоприятные внешние воздействия на их целостность и функционирование практически не влияют.

Список требований, предъявляемых к оконным профилям, сегодня значительно расширился, непременно должны учитываться их энергосберегающие качества. То есть теперь окна обязаны быть не только безопасными и надежными, но и способными экономить энергию, сохраняя в помещении максимум тепла.

Цены на окна

Простой клиент, обращаясь к нам, сможет сэкономить деньги в кошельке. При этом он может рассчитывать на приобретение продукции окон идеального качества, а также на культурное обслуживание профессионалов. Поэтому наши товары и услуги в Минске признаются одними из наиболее приемлемых и востребованных.

Ценовая политика "Спектр-Экспресс" абсолютно открыта. Покупатель видит, какие позиции составляют общую цену. Здесь нет никаких хитростей и ценовых накруток с потолка!

Вид окна Кухонное окно

Зальное окно

Балконная группа

Размеры Цена за м2 Цена за м2 Цена за м2 217 руб. 242 руб. 281 руб. 176 руб. 197 руб. 234 руб. 238 руб. 267 руб. 314 руб. 201 руб. 225 руб. 263 руб.

Что может повлиять на цену

При определении стоимости окон ПВХ учитываются следующие нюансы.

Тип профиля.

Число камер в стеклопакете.

Площадь остекляемого проема и всего помещения.

Разновидность механизма, открывающего окно.

Бренд фурнитуры.

Обеспечение конструкции дополнительными аксессуарами.

Профили окон

Окна KBE. Характеризуются высокой климатической устойчивостью, так как для климата Беларуси этот фактор очень важен. Из такого профиля мастера компании производят окна ПВХ высочайшего качества, которые вполне удовлетворяют и владельцев особняков, и обладателей частных квартир.

Характеризуются высокой климатической устойчивостью, так как для климата Беларуси этот фактор очень важен. Из такого профиля мастера компании производят окна ПВХ высочайшего качества, которые вполне удовлетворяют и владельцев особняков, и обладателей частных квартир. Окна Salamander. Эти оконные конструкции по своей популярности продолжают лидировать в Европе. Немецкая продукция Salamander характеризуется безукоризненным качеством, все конструктивные элементы тщательно продуманы.

Эти оконные конструкции по своей популярности продолжают лидировать в Европе. Немецкая продукция Salamander характеризуется безукоризненным качеством, все конструктивные элементы тщательно продуманы. Окна Rehau. Производитель - несомненный лидер на международном рынке оконных изделий. Уникальные инновационные технологии и практичность производимых конструкций удачно сочетаются с превосходными эстетическими характеристиками.

Производитель - несомненный лидер на международном рынке оконных изделий. Уникальные инновационные технологии и практичность производимых конструкций удачно сочетаются с превосходными эстетическими характеристиками. Окна Brusbox. Огромную популярность профилей Brusbox можно объяснить тем, что предприятие производит ассортимент профильных систем, которые признаются экономически востребованными.

Двери ПВХ в Минске

Потребители такого товара уже успели оценить его положительные качества. В число преимуществ пластиковых дверей, прежде всего, можно зачислить:

Неприхотливость в обслуживании;

Простота ухода;

Практичность;

Надежность;

Продолжительный период службы.

Сегодня пластиковые двери активно заказывают для установки в общественных зданиях и офисных помещениях. Сейчас нет альтернативного варианта и для помещений, где требования к гигиене достаточно строгие. Их вводят в общую конструкцию балконного блока, а еще такие двери устанавливают в банях, саунах, в других помещениях с повышенной влажностью.





Двери ПВХ могут стать особым украшением квартиры и легко вписаться в уже готовое дизайнерское решение. Ведь пластиковое изделие можно отделать:

Шпросами;

Ламинирующим слоем;

Стеклом;

Декоративными ручками.

Важно! Цена пластиковых дверей доступна любому покупателю с разным уровнем достатка.

Стеклопакеты

Стеклопакеты деляться на:

Однокамерные. Конструкцию образуют два стекла, что разделены дистанционной рамой. Однокамерный стеклопакет напоминает сэндвич: бока образуют 4-миллиметровые стёкла; внутри пространства - воздушная камера, ее ширина - 12 или 16 мм.

Конструкцию образуют два стекла, что разделены дистанционной рамой. Однокамерный стеклопакет напоминает сэндвич: бока образуют 4-миллиметровые стёкла; внутри пространства - воздушная камера, ее ширина - 12 или 16 мм. Двухкамерные. Установка двухкамерных стеклопакетов становится оптимальным решением, когда хозяева планируют заняться остеклением домов, квартир. Заказчик может рассчитывать на теплоэффективность конструкции, а в результате - на возможность меньше потреблять электроэнергию.

Установка двухкамерных стеклопакетов становится оптимальным решением, когда хозяева планируют заняться остеклением домов, квартир. Заказчик может рассчитывать на теплоэффективность конструкции, а в результате - на возможность меньше потреблять электроэнергию. Трехкамерные стеклопакеты подходят для установки в регионах, где отмечается суровый климат. Тепло не покидает помещение, а холодный воздух не проникает в него. Также трехкамерные стеклопакеты блокируют шум. Если квартира расположена на верхних этажах, а дом возле шумно работающего предприятия, тогда целесообразно заказать именно такие окна.

подходят для установки в регионах, где отмечается суровый климат. Тепло не покидает помещение, а холодный воздух не проникает в него. Также трехкамерные стеклопакеты блокируют шум. Если квартира расположена на верхних этажах, а дом возле шумно работающего предприятия, тогда целесообразно заказать именно такие окна. Мультифункциональные. Эти стеклопакеты, обладающие солнцезащитными свойствами, сохраняют свою прозрачность. Естественное освещение застекленной территории не нарушается. Из такого окна открывается идеальный вид!

Эти стеклопакеты, обладающие солнцезащитными свойствами, сохраняют свою прозрачность. Естественное освещение застекленной территории не нарушается. Из такого окна открывается идеальный вид! Вариант с аргоном. Главной функцией оконного блока остается сбережение тепла. Этот стеклопакет отлично справляется со своим основным предназначением и абсолютно безопасен.

Главной функцией оконного блока остается сбережение тепла. Этот стеклопакет отлично справляется со своим основным предназначением и абсолютно безопасен. Тонировка стекла. Тонированные стекла не позволяет проникать в помещение ни излишнему теплу летом, ни ультрафиолетовому излучению. Такая защита от слишком яркого света очень эффективна.

Балконные рамы ПВХ

Теплый и уютный балкон пока что продолжает оставаться мечтой для многих хозяев. А для владельцев небольших квартир эта тема становится особо актуальной, ведь остекление позволяет расширить функционал балкона. Тогда площадь балкона удается использовать с большей практичностью: устанавливать на ней мебель, хранить запасы продуктов на зиму, сушить белье невзирая на погоду. Целесообразно такой балкон утеплить с помощью балконных рам из ПВХ профиля.





От профиля напрямую зависит, насколько теплым станет балкон. Наши рекомендации: для наружного остекления заказывайте 5-камерый профиль производимой в Германии марки Salamander. Также энергосберегающие способности светопрозрачного изделия будут зависеть от возможностей самого стеклопакета.

Преимущества пластиковых рам

Установка балконных рам ПВХ оградит помещение от уличного шума. Поэтому такие системы рекомендовано заказывать жителям первых этажей, особенно если их окна обращены к оживленному проспекту.

Высокие энергосберегающие возможности пятикамерной ПВХ-системы Salamander обеспечены в полной мере, так что этим идеальным вариантом утепляют лоджии, что позволяет значительно повысить уровень комфорта и на смежном пространстве, и во всем доме.

Если вы задумали заняться застеклением балкона, наш специалист произведет замеры проемов и предоставит консультацию, причем подробную, по вопросам комплектации рам.

Четыре причин, почему в Беларуси и Минске балконную раму лучше заказывать в ЧТУП "Спектр-Экспресс":

Мы используем профили только известных производителей, ведь они очень качественные.

В постгарантийный период клиент вправе рассчитывать на сервисное обслуживание.

Советуем устанавливать балконные рамы ПВХ с покрытием цветной пленочной ламинацией.

Устанавливаем рамы на лоджии (балконы), учитывая индивидуальные формы.

Мы сами производим замер и монтаж, причем на высоком профессиональном уровне, так как в полной мере отвечаем за конечный результат.

Алюминиевые балконные рамы

Большинство владельцев квартир в Минске, решивших остеклить балкон, рассчитывают оградиться прежде всего от ветра и осадков. Здесь вполне достаточным вариантом может стать остекление теплым алюминием. Алюминиевые балконные рамы хозяева устанавливают любой формы и размеров, чем повышают комфорт на балконе.





Преимущества балконных рам из алюминия от "Спектр-Экспресс":

Изделия пожаробезопасны. Надежность и долговечность систем. Алюминиевые рамы экологичны.

Мы не используем так называемый стандартный ширпотреб. Все замеры конструкции производятся предельно точно, с учетом особенностей проема. Именно поэтому ваши балконные рамы будут обладать высоким показателем теплосбережения.

Замеры производятся по согласованию с заказчиком. Специалист приедет в то время, когда именно вам будет удобно!

Специалисты компании "Спектр-Экспресс" предоставлят консультацию с учетом каждой конкретной ситуации: помогут в выборе наиболее приемлемого варианта остекления, подходящего по цене.

Частное производственное унитарное предприятие «Спектр Экспресс»

Юридический адрес: 220134, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Якубовского, дом 15

УНП 190 988 012

ОКПО 377893245000

р/с 3012124754014 в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ 702 г. Минск, ул. Сурганова, 39, код 369

Телефоны:

+375 (17) 296-99-68

296-99-68 +375 (17) 296-99-78

296-99-78 +375 (29) 864-57-20

864-57-20 +375 (29) 93-111-79

Мы есть в социальных сетях:





*на правах рекламы.