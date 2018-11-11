|
Окна ПВХ от производителя в Минске
12.11.2018 14:21 — Разное | Аргументы и факты
Необходимость в стеклопакетах из ПВХ уже не требуется никому доказывать. На первый план выходят вопросы качества, цены и выбора производителя. Компания "Спектр-Экспресс" уже более 10 лет производит
От нас клиенты получают, во-первых, сервис высокого уровня, во-вторых, гарантию на все изделия. Каждый третий клиент становится постоянным заказчиком, а 97 % покупателей, хотя бы раз имевших с нами дело, предлагают своим знакомым также обращаться к нам. В свою очередь, мы ценим такое доверие и выражаем признательность.
Вся продукция "Спектр-Экспресс" признаётся абсолютно безопасной для использования, что четко подтверждается сертификатами. В цехах установлено инновационное оборудование, доставленное из Европы. Сотрудники обладают высокой квалификацией, обрели все необходимые навыки, постоянно совершенствуют свой профессионализм. Так что в надежности окон и дверей, контролируемой на всех этапах производства, сомневаться не приходится.
Окна ПВХ
Современный комфорт немыслим без установки качественных окон ПВХ. При этом не следует заказывать эти изделия по принципу просто так нужно, так делают все. При правильном выборе пластиковых окон приходится учитывать многие существенные моменты. Окна ПВХ - одна из деталей общей строительной конструкции, поэтому они подвержены постоянным нагрузкам, причем интенсивным, и требования к ним предъявляются достаточно серьезные.
Пластиковые окна от компании "Спектр-Экспресс" при взаимодействии с внешней средой демонстрируют превосходные качества. Рамы и створки имеют внутреннее усиление за счет использования методики замкнутого стального армирования. В результате геометрия оконной конструкции обретает стабильность, в проеме фиксируется абсолютно надежно, устойчива при рабочих нагрузках. У окон ПВХ отмечены высокие параметры тепло-, звукоизоляции, неблагоприятные внешние воздействия на их целостность и функционирование практически не влияют.
Список требований, предъявляемых к оконным профилям, сегодня значительно расширился, непременно должны учитываться их энергосберегающие качества. То есть теперь окна обязаны быть не только безопасными и надежными, но и способными экономить энергию, сохраняя в помещении максимум тепла.
Цены на окна
Простой клиент, обращаясь к нам, сможет сэкономить деньги в кошельке. При этом он может рассчитывать на приобретение продукции окон идеального качества, а также на культурное обслуживание профессионалов. Поэтому наши товары и услуги в Минске признаются одними из наиболее приемлемых и востребованных.
Ценовая политика "Спектр-Экспресс" абсолютно открыта. Покупатель видит, какие позиции составляют общую цену. Здесь нет никаких хитростей и ценовых накруток с потолка!
Что может повлиять на цену
При определении стоимости окон ПВХ учитываются следующие нюансы.
Профили окон
Двери ПВХ в Минске
Потребители такого товара уже успели оценить его положительные качества. В число преимуществ пластиковых дверей, прежде всего, можно зачислить:
Сегодня
Двери ПВХ могут стать особым украшением квартиры и легко вписаться в уже готовое дизайнерское решение. Ведь пластиковое изделие можно отделать:
Важно! Цена пластиковых дверей доступна любому покупателю с разным уровнем достатка.
Стеклопакеты
Стеклопакеты деляться на:
Балконные рамы ПВХ
Теплый и уютный балкон пока что продолжает оставаться мечтой для многих хозяев. А для владельцев небольших квартир эта тема становится особо актуальной, ведь остекление позволяет расширить функционал балкона. Тогда площадь балкона удается использовать с большей практичностью: устанавливать на ней мебель, хранить запасы продуктов на зиму, сушить белье невзирая на погоду. Целесообразно такой балкон утеплить с помощью балконных рам из
От профиля напрямую зависит, насколько теплым станет балкон. Наши рекомендации: для наружного остекления заказывайте 5-камерый профиль производимой в Германии марки Salamander. Также энергосберегающие способности светопрозрачного изделия будут зависеть от возможностей самого стеклопакета.
Преимущества пластиковых рам
Установка балконных рам ПВХ оградит помещение от уличного шума. Поэтому такие системы рекомендовано заказывать жителям первых этажей, особенно если их окна обращены к оживленному проспекту.
Высокие энергосберегающие возможности пятикамерной ПВХ-системы Salamander обеспечены в полной мере, так что этим идеальным вариантом утепляют лоджии, что позволяет значительно повысить уровень комфорта и на смежном пространстве, и во всем доме.
Если вы задумали заняться застеклением балкона, наш специалист произведет замеры проемов и предоставит консультацию, причем подробную, по вопросам комплектации рам.
Четыре причин, почему в Беларуси и Минске балконную раму лучше заказывать в ЧТУП "Спектр-Экспресс":
Мы сами производим замер и монтаж, причем на высоком профессиональном уровне, так как в полной мере отвечаем за конечный результат.
Алюминиевые балконные рамы
Большинство владельцев квартир в Минске, решивших остеклить балкон, рассчитывают оградиться прежде всего от ветра и осадков. Здесь вполне достаточным вариантом может стать остекление теплым алюминием. Алюминиевые балконные рамы хозяева устанавливают любой формы и размеров, чем повышают комфорт на балконе.
Преимущества балконных рам из алюминия от "Спектр-Экспресс":
Мы не используем так называемый стандартный ширпотреб. Все замеры конструкции производятся предельно точно, с учетом особенностей проема. Именно поэтому ваши балконные рамы будут обладать высоким показателем теплосбережения.
Замеры производятся по согласованию с заказчиком. Специалист приедет в то время, когда именно вам будет удобно!
Специалисты компании "Спектр-Экспресс" предоставлят консультацию с учетом каждой конкретной ситуации: помогут в выборе наиболее приемлемого варианта остекления, подходящего по цене.
Частное производственное унитарное предприятие «Спектр Экспресс»
Телефоны:
Мы есть в социальных сетях:
*на правах рекламы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пластиковые окна и стеклопакеты в Минске уже давно стали элементом современного интерьера, они не пропускают холод, шум и пыль, не нуждаются в покраске, как...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)