Чем порадует жлобинчан кинотеатр "Родина" с 15 ноября? Начнем обзор с фильма для самых маленьких.

На край света: в поисках единорога

Мультфильм "На край света: в поисках единорога" предназначен для просмотра детям от 6 лет.

Макс и Мелоди — дети путешественника Чарльза Уилларда. Когда их отец не возвращается из экспедиции, они отправляются в рискованное путешествие по его следам, вместе с другом семьи — изобретателем профессором Шонку и его домашним роботом Эви. Эту компанию впереди ждут встречи с затерянной цивилизацией и королевой снежных воинов, им предстоит преодолеть секретные ловушки древнего храма, а также попасть в таинственное и загадочное место — Сад Желаний, где обитают единороги, минотавры и другие диковинные звери.

Продолжительность мультфильма - 1ч 33 мин. Время сеанса в 13.00.





Фантастические твари

Любители приключений, экшена и фэнтези с удовольствием посмотрят этот фильм. Могущественный тёмный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд пойман в Штатах, но не собирается молча сидеть в темнице и устраивает грандиозный побег. Теперь ничто не помешает ему добиться своей цели — установить превосходство волшебников над всеми немагическими существами на планете.

Чтобы сорвать планы Грин-де-Вальда, Альбус Дамблдор обращается к своему бывшему студенту Ньюту Саламандеру, который соглашается помочь, не подозревая, какая опасность ему грозит.

В раскалывающемся на части волшебном мире любовь и верность проверяются на прочность, а конфликт разделяет даже настоящих друзей и членов семей.

Продолжительность фильма - 2 часа 14 минут, начало сеансов: 14.50, 19.30





Девушка, которая застряла в паутине

В жизни девушки-хакера Лисбет Саландер (Клэр Фой) и журналиста Микаэля Блумквиста (Сверрир Гуднасон) наступили перемены, и теперь каждый из героев занят своими проблемами.

Лисбет объявила войну криминальной империи своего отца, стремясь уничтожить даже самые малые её остатки. У Микаэля трудный период – критики и коллеги устроили ему травлю, упрекая в утрате профессионализма, а его журналу «Миллениум» грозит «недружественное поглощение» крупным медиаконцерном. И всё же старым знакомым суждено встретиться снова, когда Блумквист ввязывается в расследование убийства знаменитого шведского профессора Болдера, специалиста в области искусственного интеллекта. Саландер же выясняет, что за этим преступлением могут стоять её самые злейшие враги ‒ безжалостные киберпреступники, зовущие себя Пауками, которые очень скоро начнут терроризировать весь Стокгольм, а также команду журнала «Миллениум» и самих Блумквиста и Саландер.

Продолжительность фильма - 2 часа, начало сеанса в 17.20.





Оверлорд

Этот фильм ужасов смогут постреть те, кому уже исполнилось 18 лет.

Накануне высадки союзников в Нормандии два американских десантника проникают в оккупированный немцами посёлок, чтобы разрушить их радиомачту. Лазутчикам предстоит столкнуться не только с фашистскими военными, но и с паранормальными последствиями нацистских экспериментов.

Начало сеанса в 22.00. Продолжительность фильма - 1 час 58 минут.

Подготовила Людмила КРИЧКО.

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