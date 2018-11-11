В Слуцке прошёл межшкольный конкурс по английскому языку





На базе средней школы №11 в городе Слуцке, прошел межшкольный конкурс по английскому языку «The world of English».

Участие в конкурсе приняли учащиеся 1-11 классов гимназии № 1 и средних школ № 6, 10, 11, 12, 13 в следующих номинациях:

Конкурс плакатов «London» (1-11кл.)

Конкурс чтецов «Magic sounds»(1-6 кл.)

Песенный конкурс « Slutskvision» (1-10 кл.)

Конкурс художественного перевода «Young translators» (9-11 кл.)

Под чутким руководством учителя английского языка средней школы №11 Бельчиной Валерии Александровны, организатора данного мероприятия, ребята готовились к конкурсу на протяжении месяца.





































Торжественное открытие языкового конкурса погрузило всех участников, жюри, и зрителей в праздничную атмосферу, которую создавали сами конкурсанты, проявляя себя с творческой стороны, притягивая внимание аудитории прежде всего тематическим оформлением актового зала и сцены конкурсными работами плакатов «London», дополняя выразительным, оживленным и эмоциональным выступлением.

Свои языковые навыки демонстрировали при помощи поэзии в конкурсе чтецов «Magic sounds», в котором принимали участие с сопровождением видео презентаций на большом экране, затаив дыхание зрители слушали стихи.

Незабываемые эмоции оставил о себе музыкальный конкурс « Slutskvision», яркое, динамичное выступление вызвало восторг у всех без исключения. С большим интересом прошла инсценировка сказки «Золушка», конкурс художественного перевода «Young translators ».

С приветственным словом и пожеланиями удачи обратилась к конкурсантам жюри конкурса: «Пусть участие в конкурсе принесет вам радость, вдохновение, опыт, мотивацию к дальнейшему обучению и росту накопления знаний!».

Жюри оценивало все вместе: знание английского языка конкурсантов, ораторское мастерство, культуру речи. А, так же, продемонстрированную оригинальность методических приемов руководителя Валерии Александровны, глубину раскрытия темы, умение организовать взаимодействие учащихся во время занятий разной возрастной категории и защитить свои методики работы педагогической деятельности.

Участники имели возможность высказать свое видение перспектив развития по такому направлению, как «сценарии развития обучения английского языка», «школа с применением творческого пространства в обучении», «культура самостоятельности». Члены жюри отметили новизну проведения конкурсного мероприятия, отметив у всех достойный уровень знаний, стремление к изучению и старания.













Мы поинтересовались у организатора конкурса Валерии Александровны, на чем основывался выбор заданий, какие цели данного конкурса и какие перспективы?

В. А: Задания были даны разнообразные, с учетом возможности их выполнения по возрастной категории и интересов, которые предоставили возможность всем ребятам без ограничений проявить свои творческие способности. С каждым днем возрастает потребность в практическом использовании английского языка, который способствует расширению кругозора и познавательной активности учащихся школ. На сегодняшний день, популяризация английского языка среди подрастающего поколения как никогда актуальна. Она способствует формированию поликультурного пространства, воспитания культуры общения.

Проведение тематического конкурса поможет учителям поддержать интерес и мотивацию у детей к изучению английского языка. Конкурс явилась ярким и интересным событием. Учащиеся показали хороший уровень владения английским языком, умения использовать полученные знания для решения поставленных задач. Свободное владение английским языком открывает широкие перспективы возможности общения, образования и успешной карьеры, востребованность на рынке труда. Можно приводить много аргументов в пользу изучения иностранного языка – это норма для активных, целеустремлённых людей, желающих не только расширить свой кругозор, но и самоутвердиться, достичь определённых высот. Так что остаётся только приветствовать старание детей, решивших проявить себя в конкурсе, где говорить пришлось только на английском.

Вот, что по результатам конкурса думают родители:

Р: Мы хотели бы поблагодарить Валерию Александровну и жюри за превосходную организацию данного конкурса, а также всех конкурсантов за демонстрацию знаний и владения английским языком с потрясающими творческими номерами! Вот так учится весело и интересно!

Но, прежде всего, как и жюри, мы оценивали степень владения английским языком своих детей, умение четко формулировать произношение и взаимодействовать с аудиторией. Конкурс получился интересный, содержательный, разносторонний. Все дети молодцы! Такие конкурсы имеют большое общеобразовательное, а также воспитательное и развивающее значение. Желаем успехов и побед!



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