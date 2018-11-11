В Беларуси задержали россиянина с 47 килограммами гашиша и кокаином



фото: trkzelenogorsk.ru

Крупная партия гашиша и кокаина была задержана белорусскими таможенниками 12 ноября.

Запрещенные вещества были обнаружены у гражданина России. Как сообщил глава ГТК Юрий Сенько, таможенники не исключают, что в конструктивных пустотах автомобиля, принадлежащего россиянину, может быть обнаружено еще какое-то количество запрещенных веществ.

Задержанный пытался вывезти гашиш и кокаин из ЕС. Предположительно товар предназначался для российского рынка.