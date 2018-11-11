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В Беларуси задержали россиянина с 47 килограммами гашиша и кокаином
12.11.2018 14:30 — Разное | Ежедневник
фото: trkzelenogorsk.ru
Крупная партия гашиша и кокаина была задержана белорусскими таможенниками 12 ноября.
Запрещенные вещества были обнаружены у гражданина России. Как сообщил глава ГТК Юрий Сенько, таможенники не исключают, что в конструктивных пустотах автомобиля, принадлежащего россиянину, может быть обнаружено еще какое-то количество запрещенных веществ.
Задержанный пытался вывезти гашиш и кокаин из ЕС. Предположительно товар предназначался для российского рынка.
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Крупная партия гашиша и кокаина была задержана белорусскими таможенниками 12 ноября.
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