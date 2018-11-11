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Литературный вечер в честь 70-летия известного белорусского поэта Николая Николаевича Прокоповича в Бресте

12.11.2018 14:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Брестская областная библиотека им. М. Горького приглашает на литературный вечер в честь 70-летия известного белорусского поэта и тележурналиста Николая Николаевича Прокоповича.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60552.php

Литературный вечер в честь 70-летия известного белорусского поэта Николая Николаевича Прокоповича в Бресте

Николай Прокопович родился в д. Пугачёво Брестского района. С 1981 г. являлся членом Союза писателей БССР, а с 1984 г. по 1990 г. был секретарём Брестского областного отделения этого Союза. На протяжении 10 лет поэт руководил литературной студией «Спадчына» в Брестском областном Центре молодёжного творчества, которая объединяла молодых поэтов Бреста. За сборник стихов «Мяжа надзеі (1993 г.) он получил премию им. М. Богдановича. Также Николай Прокопович – лауреат литературной премии Брестского облисполкома им. В. Колесника в номинации «поэзия» за коллективный сборник «Трохперсце» (2008 г.). Более 40 лет отдал он журналистике на телевидении. Его авторская программа «Край» известна всем, кто не равнодушен к уникальной истории и культуре нашего региона Беларуси.

На встречу приглашаются писатели и журналисты, издатели, краеведы, студенты, учащиеся старших классов средних школ и гимназий г. Бреста, а также все интересующиеся историей и культурой Брестчины.

Мероприятие состоится 15 ноября 2018 года в 17.30 в актовом зале библиотеки по адресу: г. Брест, б-р Космонавтов, 48.

Вход свободный.

 
Теги: Брест
 
 
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Брестская областная библиотека им. М. Горького приглашает на литературный вечер в честь 70-летия известного белорусского поэта и тележурналиста Николая...
 
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