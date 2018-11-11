Расчеты правительства: средняя зарплата бюджетников в 2019-м — 800 рублей, по стране — 1000

Правительство прогнозирует, что средняя зарплата бюджетников в следующем году будет равняться 800 рублям. Об этом сообщил министр финансов Беларуси Максим Ермолович, отвечая на вопросы журналистов в парламенте.



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По словам министра, в бюджете на следующий год прописано, что средняя зарплата бюджетников будет равна 80% от средней зарплаты по стране.

— Фонд заработной платы сформирован исходя из того, что у нас средняя заработная плата в бюджетной сфере будет на уровне 80% от средней зарплаты по экономике, — рассказал Максим Ермолович.

Министр уточнил, что речь идет о средней зарплате в 1000 рублей по стране и 800 рублях в среднем для бюджетников.

Что касается прогноза по среднегодовому курсу доллара, исходя из которого подготовлен бюджет, то он, по словам министра, «примерно на уровне текущего курса».