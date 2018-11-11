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Наглядно: чем опасен обгон в туман

12.11.2018 14:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Синоптики, МЧС, ГАИ предупреждали: на выходных будет плотный туман, автомобилистам стоит быть особенно осторожными. Не все восприняли информацию всерьез. В столице произошло несколько попутных аварий, в каждой из которых участвовало около пяти машин. По данным МВД, в целом по стране серьезных аварий по причине тумана не случилось.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60549.php

Наглядно: чем опасен обгон в туман

Стоило бы писать «едва не случилось» — об этом свидетельствует видео, снятое пользователем нашего форума Kretoff.

По словам форумчанина, ситуация была зафиксирована утром в пятницу в районе Марьиной Горки. На записи заметно, что водитель легковушки решился на опасный обгон в тумане, когда точно определить расстояние до движущегося объекта весьма сложно. А навстречу легковушке ехал грузовик только с одной работающей фарой.

Избежать лобового столкновения помогло разве что чудо.

 
 
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Синоптики, МЧС, ГАИ предупреждали: на выходных будет плотный туман, автомобилистам стоит быть особенно осторожными. Не все восприняли информацию всерьез. В столице...
 
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