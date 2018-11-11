|
Наглядно: чем опасен обгон в туман
12.11.2018 14:56 — Разное | Виртуальный Брест
Синоптики,
Стоило бы писать «едва не случилось» — об этом свидетельствует видео, снятое пользователем нашего форума Kretoff.
По словам форумчанина, ситуация была зафиксирована утром в пятницу в районе Марьиной Горки. На записи заметно, что водитель легковушки решился на опасный обгон в тумане, когда точно определить расстояние до движущегося объекта весьма сложно. А навстречу легковушке ехал грузовик только с одной работающей фарой.
Избежать лобового столкновения помогло разве что чудо.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Синоптики, МЧС, ГАИ предупреждали: на выходных будет плотный туман, автомобилистам стоит быть особенно осторожными. Не все восприняли информацию всерьез. В столице...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)