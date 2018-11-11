В административном и уголовном процессах есть принцип презумпции невиновности. Он определяет, что никто не может быть признан виновным, пока нет конкретного решения, вынесенного компетентным органом. При этом любые сомнения трактуются в пользу подозреваемого. Но что делать, когда такие сомнения есть, а наказать хочется?



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Тогда в ход идет так называемая "правоприменительная практика". Если коротко, это когда несколько представителей государственного органа (по определению - не глупых) собираются вместе и решают, как применять законодательство, когда "чаша весов" стоит на месте и упорно не хочет склоняться в чью-либо сторону.

Если исходить из того самого принципа презумпции невиновности, то такие сомнения - в пользу подозреваемого, но в жизни бывает все иначе, чаша весов медленно, но верно под тяжестью "правоприменительной практики" перевешивает в другую сторону.

Александр: "Я совершил ДТП: трогался задним ходом после стоянки во дворе жилого дома и задел фаркопом стоявший сзади автомобиль. Остановился, вышел, разыскал владельца по телефону, указанному на табличке под лобовым стеклом, и он приехал через 5 минут. Осмотрев незначительные повреждения, сказал, что примерно ремонта на 150 долларов или ремонтируйте самостоятельно сами. Я вспомнил, что есть европротокол, по которому ему все возместят, на что он согласился, но так как был уже вечер и протокола с собой не было, мы договорились встретиться завтра, телефонами обменялись.

На следующий день я подъехал к потерпевшему, и мы стали оформлять европротокол на его супругу, так как на нее выписана страховка. Однако пока мы заполняли этот бланк, владелец авто съездил в страховую, по его словам, и стал говорить, что его европротокол не устраивает, мол, нет времени этим заниматься, и потребовал наличные деньги. Я отказался, на что он сказал, что вызовет ГАИ . Так как я не пытался скрываться и сам его нашел, то я ответил, что согласен, можно вызвать. Неподписанный европротокол так и остался у меня на руках.



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Прошло еще 3-4 дня, потерпевший периодически звонил мне насчет денег, угрожал, что если не заплачу, то у меня заберут "права". Я, конечно же, отказал и согласился на разбирательство сотрудниками ГАИ. Такая неконструктивная позиция меня не устраивала.

Спустя 4-5 дней он написал заявление в ГАИ. Мне позвонили и вызвали для разбирательства, я сразу же приехал к ним. Инспектор составил протокол о ДТП. На просьбу потерпевшего, указанную в заявлении, о моем лишении "прав" за якобы оставление места ДТП ему все в дежурной части хором ответили, что это не оставление. Однако впоследствии при разбирательстве в ГАИ инспектор стал настаивать, что это все же оставление места ДТП - и соответственно лишение "прав", но им надо посоветоваться с административной практикой.

После этого через несколько недель меня вызвали в инспекцию повторно и составили протокол о перемещении транспортного средства, так как оставления места ДТП, по их мнению, не было. Но на очередном рассмотрении сотрудник ГАИ был очень недоволен ходом развития событий и отказался меня принимать по протоколу за перемещение. Спустя еще несколько недель ему пришел некий документ, который он запрашивал в Минске еще за 2011 год (сами действия происходят в Бобруйске), по правоприменительной практике, в котором говорится, что в моей ситуации имеет место не перемещение, а оставление места ДТП, которое может повлечь за собой лишение права управления автомобилем. На основании этого документа, копию которого мне сделать отказались, на меня составили протокол за оставление места ДТП, с которым я не согласился. Но сам документ, именуемый "правоприменительная практика", я посмотрел и переписал его от руки.

Может, вы в этой ситуации мне чего-нибудь подскажете?"



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Попробуем разобраться и понять тонкости практики ГАИ в таких случаях. В первую очередь обращаемся к ПДД , где указано, что такое "оставление места ДТП".

2.40-1. оставление места дорожно-транспортного происшествия - действияучастника дорожно-транспортного происшествия, направленные на сокрытие факта такого происшествия или обстоятельств его совершения, повлекшие необходимость проведения сотрудниками Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел (далее - ГАИ) мероприятий по установлению (розыску) данного участника и (или) розыску транспортного средства…

Из этого определения четко видно, что оставление места ДТП - это умышленные действия, направленные на сокрытие факта ДТП, при которых ГАИ вынуждена устанавливать участников ДТП или транспортное средство.

В нашем случае Александр после совершения ДТП самостоятельно установил владельца пострадавшего автомобиля и предложил ему оформить европротокол, который из-за действий второй стороны (потерпевшего) до конца составлен не был. Таким образом, все участники ДТП установлены, сомнений в виновности Александра никто не высказывает. ГАИ никаких действий по установлению участников ДТП не предпринимала. Да, Правила требуют, чтобы после ДТП его участники уведомили органы ГАИ или составили европротокол по обоюдному согласию. Это сделано не было, но трактовать произошедшее событие как "оставление места ДТП" все равно спорно, поскольку оно "не повлекло необходимости проведения сотрудниками ГАИ мероприятий по установлению участников ДТП". Это важный аргумент, на наш взгляд.



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Сотрудники ГАИ составили в отношении Александра протокол о нарушении ч.4 ст.18.17 КоАП РБ.

Статья 18.17. Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения, повреждение транспортного средства или иного имущества

4. Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является, в случаях, когда это запрещено законодательными актами, - влечет наложение штрафа в размере от пяти до двадцати пяти базовых величин или лишение права управления транспортными средствами сроком до двух лет.

А вот как "натянуть" эту статью на действия Александра, разъясняет та самая "правоприменительная практика", которая попала в наши руки.

"… Согласно п.2.40 ПДД оставление места дорожно-транспортного происшествия - действия участника дорожно-транспортного происшествия, направленные на сокрытие факта такого происшествия или обстоятельств его совершения, повлекшие необходимость проведения сотрудниками Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел (далее - ГАИ) мероприятий по установлению (розыску) данного участника и (или) розыску транспортного средства.

В том случае, если участник ДТП не сообщил о нем в ОВД, а в последующем обратился с заявлением в ГАИ для проведения разбирательства по имевшему место ранее факту, то в его действиях имеется состав правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.18.17 КоАП РБ. Это обусловлено тем, что действия данного лица были направлены на сокрытие данного факта, при этом необходимости проведения сотрудниками ГАИ мероприятий по установлению этого лица не было.

Таким образом, в случае обращения с подобным заявлением в ОВД действия таких лиц, не сообщивших изначально надлежащим образом о совершении ДТП и не оставшихся на месте ДТП независимо от виновности в совершенном правонарушении, необходимо квалифицировать по ч.4 ст.18.14 КоАП РБ".



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Обратим внимание на фразу "… в случае обращения с подобным заявлением в ОВД действия таких лиц, не сообщивших изначально надлежащим образом о совершении ДТП и не оставшихся на месте ДТП независимо от виновности".

Следуя логике документа, к ответственности тогда должны были привлечь и вторую сторону, то есть потерпевшего. Ведь на него также распространяется обязанность сообщить о ДТП, о котором ему стало известно. А он этого не сделал и эксплуатировал свой автомобиль еще несколько дней. Как нам известно, это лицо такой ответственности не понесло.

Подведем итог.

"Правоприменительная практика" - это не закон, а всего лишь мнение некоторых лиц.

Правила дорожного движения, принятые Указом Президента Республики Беларусь, - это нормативно-правовой акт, то есть Закон. И если этот самый Закон предельно четко говорит о том, что оставление места ДТП - это действия, которые повлекли необходимость проведениясотрудниками Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел (далее - ГАИ) мероприятий по установлению (розыску) данного участника и (или) розыску транспортного средства, то так тому и быть, а трактовать эту норму иначе, чем она звучит в оригинале, - это уничтожать конституционный принцип верховенства права.

Вот и получается в жизни, что если руководствоваться ПДД, то есть Законом, то "оставления места ДТП" в нашей истории нет, а если руководствоваться некой "правоприменительной практикой" - есть. И чаша весов склонилась именно в сторону практики, а не закона.

Тем временем решением ГАИ Александр был лишен права управления транспортным средством на 12 месяцев по ч.4 ст.18.17 КоАП РБ за оставление места ДТП и подвергнут штрафу в 3 БВ за сам факт совершения ДТП. А ведь санкция ч.4 ст.18.17 помимо лишения предусматривает и штраф от 5 до 25 БВ, тем более при таких спорных обстоятельствах. Но что спрашивать о строгости, когда справедливости нет?