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В Березинском районе BMW насмерть сбил пешехода

12.11.2018 14:33 — Разное | Tut.by  
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В Березинском районе мужчина погиб под колесами легковушки. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.


Фото: ГАИ Минской области

По информации инспекторов, авария произошла 12 ноября, около 03.25, вблизи деревни Поплавы. «36-летний водитель BMW ехал по трассе М4 Минск — Могилев. На 97-м километре дороги он совершил наезд на 49-летнего мужчину, который шел в попутном направлении», — рассказали в ГАИ.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что он был обозначен световозвращающим элементом.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Известно, что пешеход был обозначен световозвращающим элементом.
 
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