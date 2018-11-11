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В Березинском районе BMW насмерть сбил пешехода
В Березинском районе мужчина погиб под колесами легковушки. Об этом
По информации инспекторов, авария произошла 12 ноября, около 03.25, вблизи деревни Поплавы. «36-летний водитель BMW ехал по трассе М4 Минск — Могилев. На 97-м километре дороги он совершил наезд на 49-летнего мужчину, который шел в попутном направлении», — рассказали в ГАИ.
В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что он был обозначен световозвращающим элементом.
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Известно, что пешеход был обозначен световозвращающим элементом.
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