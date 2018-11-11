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В Гомеле построят ещё один туалет за как минимум $400 тысяч

12.11.2018 13:51 — Разное | KYKY  
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К приезду Лукашенко в Гомель на Форум регионов Беларуси и Украины в городе построили общественный туалет за миллион долларов (цифра неофициальная). Правда, через несколько дней его закрыли, потому что он не находится на балансе парка. Обещают всё уладить к весне. При этом, как сообщают «Сильные новости», на берегу Сожа хотят построить второй общественный туалет − это часть всё того же проекта с уборной за миллион долларов.

Площадку под второй туалет уже обнесли строительным забором. Сейчас на огороженной территории есть сторожка и биотуалет для строителей, но паспорт объекта всё ещё не повесили. Пока что там проводят подготовительные работы.

Как объяснил в репортаже Евгений Меркис, руководитель инициативы «Smart Homel», в тендере на строительство «золотого туалета» обозначалось, что это будет несколько объектов. Строить будет домостроительный комбинет по заказу Управления капитального строительства Гомеля.

В результатах конкурса указано, что оба объекта стоят практически одинаково − 767 и 749 тысяч рублей. Но есть неофициальная информация, что уже построенный туалет обошёлся намного дороже, в сумму около миллиона долларов. Правда, власти это никак не прокомментировали и не подтвердили.

 
Теги: Гомель
 
 
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К приезду Лукашенко в Гомель на Форум регионов Беларуси и Украины в городе построили общественный туалет за миллион долларов (цифра неофициальная). Правда, через...
 
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