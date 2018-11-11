В Минске опять поставили «Радзіва „Прудок“». А еще проводят фестиваль самых интересных спектаклей для детей «Казачны джэм». А еще ходят на показы Национальной театральной премии. А еще ждут солистов из Мариинского театра. Как всегда, собрали для вас гид по самым интересным театральным событиям месяца.

«ГЭТАМЫ»

Когда: 12 ноября; 18.00; 20.00. Где: Республиканский театр белорусской драматургии (сцена Центра белорусской драматургии). Сколько: 9 рублей.

В Минске появилось еще одно «Радзіва „Прудок“»! И у этой постановки интересная история создания. После премьеры в Купаловском украинский режиссер Стас Жирков, который только-только начал работу над Вампиловым в РТБД, получил в подарок от коллег (с сопроводительной речью: «от белорусской интеллигенции») книгу Горвата. Идея поработать с этим текстом появилась в Мюнхене, где Жирков вел мастер-класс, среди участников которого было много белорусских актеров. В итоге на сцене Центра белорусской драматургии идут показы театрального проекта «ГЭТАМЫ». Прочтение культовой для белорусов книги в версии Жиркова отличает особенный интерес к иронии Горвата. Если захотите посмотреть, обратите внимание на тонкости покупки билетов: забронировать их можно по электронной почте maryna.dashuk@gmail.com, а выкупить на входе.

«Время секонд хэнд» Когда: 14 ноября, 19.00. Где: Национальный академический драматический театр им. Максима Горького. Сколько: 8−20 рублей.

Произведения нобелевского лауреата Светланы Алексиевич всегда попадали в фокус внимания белорусского театрального сообщества. Спектаклем по книге «У войны не женское лицо» открылся Молодежный театр, «Цынкавыя хлопчыкі» шли на сцене Купаловского. Последняя книга Алексиевич «Время секонд хэнд» тоже получила сценическую жизнь, но исключительно в регионах. В 2015 году режиссер Владимир Петрович поставил по ней спектакль в Могилевском областном драматическом театре, а в 2018-м Валерий Анисенко — в Минском областном драматическом театре. Последний можно будет увидеть в Минске в рамках Национальной театральной премии.

«Казачны джэм» Когда: 17−18 ноября, с 10.00 Где: Ок16 (Октябрьская, 16) Сколько: 15 рублей (дополнительный — 5 рублей)

В ноябре в Минске снова пройдет фестиваль «Казачны джэм», который объединяет самый интересный театр для детей. Например, системно знакомит минскую публику с беби-театром, где спектакли особым образом играются для очень маленьких зрителей. В программе этого года — 12 спектаклей из Беларуси и России. Акцент — концертное направление: зрители смогут попасть на выступление Марины Ланды и Сергея Васильева, авторов песен и музыки к мультфильмам «Смешарики» и «Летающие звери». А еще в программе фестиваля премьера от театра «Картонка» и Светланы Бень — спектакль «До встречи под одуванчиком!».

«Вечер современного балета» Когда: 20 ноября, 19.00 Где: Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь Сколько: 8−250 рублей

Хорошая новость для любителей современного балета: в этом году спектакль закрытия программы ХХХІ Международного фестиваля современной хореографии в Витебске (IFMC) покажут и в Минске. Одноактный балет «Увертюры Россини» Балетной компании Spellbound (Италия) приурочен к 150-летию со дня смерти великого композитора. Хореограф-постановщик Мауро Астольфи попытался воплотить в движении всю противоречивость натуры гения, то, как меланхолия способна рождать жизнеутверждающую музыку.

«Новая зямля» Когда: 23 ноября, 19.00. Где: Республиканский театр белорусской драматургии. Сколько: 11−13 рублей.

Одной из главных новостей конца октября стала номинация режиссера Александра Янушкевича и художника Татьяны Нерсисян на главную российскую театральную премию «Золотая Маска». Несколько лет назад они уже получили ее за спектакль по книге Аготы Кристоф «Толстая тетрадь». В этот раз эксперты номинировали их спектакль «Сад» (по пьесе Чехова «Вишневый сад»). Чем не повод сходить на показ брестского спектакля Янушкевича и Нерсисян «Новая земля», в основе которого одноименная поэма Якуба Коласа, и посмотреть на фантастически красивые обрядовые сцены? Кстати, показ «Новай зямлі» в Минске состоится в рамках Национальной театральной премии.

«Смех в темноте» Когда: 23 ноября, 19.00. Где: Национальный академический театр имени Янки Купалы. Сколько: 12 рублей.

Еще один «премиальный» показ — спектакль «Смех в темноте» по роману Владимира Набокова «Камера обскура», предтеча знаменитой «Лолиты». Его создатели — режиссер Саулюс Варнас и исполнитель роли Бруно Кречмара Иван Трус — тоже среди героев последних театральных новостей, только грустных. Главный режиссер и один из ведущих актеров уходят из Могилевского областного драматического театра. Вместе с ними наверняка «уйдет» и часть репертуара. Так что, если вы давно хотели увидеть или пересмотреть какие-то из спектаклей Варнаса, где занят Трус, обратите внимание на афишу показов Национальной театральной премии: в Минске можно будет увидеть «Смех в темноте», «Женщину моря» и «Скорину».

«Аида»

Когда: 24 ноября, 19.00. Где: Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь. Сколько: 8−250 рублей.

В оперной ноябрьской афише, конечно же, обращает на себя внимание «Аида». 24 ноября главные партии в этом спектакле исполнят звезды Мариинского театра Наталия Тимченко (Аида) и Владимир Галузин (Радамес). Вместе с приглашенными солистами петь вечную историю любви пленной дочери эфиопского царя и египетского военачальника будут и белорусские звезды: Оксана Волкова (Амнерис), Андрей Валентий (Рамфис), Владимир Громов (Амонасро).

«Паляванне на сябе» Когда: 28 ноября, 19.00. Где: Республиканский театр белорусской драматургии. Сколько: 15−16 рублей.

Одним из самых обсуждаемых театральных событий последнего времени стали премьерные показы «Палявання на сябе». Режиссер из Украины Стас Жирков представил нам современного Зилова, заставил обнаружить что-то от этого героя в себе. Зилов живет на улице Леонардо да Винчи в Новой Боровой. Ходит в ресторан «Друзья». Выпивает. Запутывается в отношениях. Существует в каком-то мороке, где окружающие двоятся, троятся, превращаются в людей-монстров. И так читает в финале «Новую зіму мне не перажыць…» Стася Карпава, что щемит сердце…

«И не нами то придумано» Когда: 28 ноября, 19.00. Где: Белорусский государственный молодежный театр. Сколько: 7−14 рублей.

Ноябрьская афиша порадует и любителей современной белорусской драматургии. Режиссер Денис Паршин выпускает в Молодежном театре спектакль по новому тексту Дмитрия Богославского с былинным названием «Ничыпар. Сказ о безтаможенных временах и пути далеком, но всегда конечном, как полагается, да и не нами то придумано». Жанр пьесы и спектакля определен как road play (по аналогии с road movie). И если рассматривать «Ничыпара…» в контексте творчества драматурга Дмитрия Богославского, кажется, что новый текст стоит особняком от всего написанного ранее.