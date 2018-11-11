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Бывший кандидат на пост наставника сборной Беларуси возглавил тульский "Арсенал"

12.11.2018 14:52 — Разное | Tut.by  
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Совет директоров футбольного клуба «Спартак-Москва» принял решение назначить главным тренером команды 52-летнего специалиста Олега Кононова, сообщает пресс-служба «красно-белых».


Олег Кононов. Фото: instagram.com/soccer_hool

На пост главного тренера «Спартака» Олег Кононов пришел после отставки итальянца Массимо Карреры, который в 2017 году впервые за 16 лет привел клуб к золоту чемпионата России, однако неудачный минувший сезон и неубедительный старт в нынешнем подвигли руководителей «Спартака» к переменам.

После расставания с Каррерой обязанности главного тренера некоторое время исполнял его помощник испанец Рауль Рианчо. В это время шли поиски нового рулевого, и Олег Кононов являлся одним из кандидатов. Правда, при этом у него был действующий контракт с тульским «Арсеналом», и боссы тульской дружины неоднократно опровергали слухи об уходе Кононова. Тем не менее этот переход состоялся.

— Олег Георгиевич учился на футболе Константина Бескова и Олега Романцева, поэтому небезуспешно старался прививать всем своим командам яркий, атакующий стиль игры, исторически любимый красно-белыми болельщиками, — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

Соглашение «Спартака» с Кононовым рассчитано до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий по итогам нынешнего, цели на который остаются прежними: попадание в Лигу чемпионов и победа в Кубке России.

До тульского «Арсенала» Олег Кононов был главным тренером грозненского «Ахмата», откуда он ушел осенью 2017 года после неудачного старта в сезоне.

Зимой 2017-го Олег Кононов являлся одним из претендентов на пост главного тренера сборной Беларуси, однако в середине февраля признался, что больше не претендует на эту должность, хотя незадолго до отказа был готов вернуться к рассмотрению этого вопроса.

До прихода в «Ахмат» Олег Кононов успешно руководил «Краснодаром» с 11 августа 2013 года до 13 сентября 2016-го. Под его началом команда дошла до финала Кубка России — 2013/2014, завоевала бронзу чемпионата России — 2014/2015, трижды вышла в групповой этап Лиги Европы и однажды, в сезоне-2015/2016, пробилась в стадию 1/16 финала этого турнира.

По итогам сезона-2014/15 Кононов был признан лучшим тренером премьер-лиги.


Олег Кононов. Фото: rfpl.org

Уроженец Курска Олег Кононов большую часть игровой футбольной карьеры провел в белорусских клубах, в Беларуси же начал и свой тренерский путь, работая в минских «Торпедо» (2000−2002) и «Локомотиве» (2003). Затем трудился в украинском «Металлурге» из Запорожья (2004), молдавском «Шерифе» (2005−2008), украинских «Карпатах» из Львова (2008−2011) и «Севастополе» (2012−2013). 11 августа 2013 года Олег Кононов занял пост старшего тренера российского «Краснодара», подписав с клубом трехлетнее соглашение. А в середине ноября получил российское гражданство, чтобы избавить клуб от необходимости уплаты 5 миллионов российских рублей в качестве налога за иностранного главного тренера.

 
 
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Совет директоров футбольного клуба "Спартак-Москва" принял решение назначить главным тренером команды 52-летнего специалиста Олега Кононова.
 
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