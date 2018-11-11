ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Поставили на счетчик". Ипэшник обратился к брокерам, чтобы получить кредит, и попал на деньги

12.11.2018 14:48 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Индивидуальный предприниматель Вадим обратился в брокерскую компанию за помощью в получении кредита. «Денег с их помощью я не получил, но остался им должен кругленькую сумму — 2000 рублей плюс 600 рублей неустойки и 5 900 рублей пени», — рассказывает молодой человек. Представители фирмы же говорят, что выполнили свои обязательства перед клиентом и всего лишь хотят получить плату за свои услуги. FINANCE.TUT.BY попытался разобраться в ситуации и выяснить, как молодой человек попал на такие деньги.


Александра Квиткевич, TUT.BY

— Я индивидуальный предприниматель, занимаюсь окнами с 2012 года. Этим летом мне понадобился кредит на 20 тысяч рублей. Стал искать подходящий вариант, — рассказывает предысторию предприниматель Вадим. — Оказалось, что банки предоставляют ипэшникам кредиты на такую сумму только если они декларировали доход 6 и больше месяцев. А у меня бизнес сезонный, поэтому декларация была только за второй квартал.

Парень рассказывает, что во время поисков банка, где бы ему могли выдать кредит на нужную сумму, он заметил в интернете рекламу брокерской компании Procredit.

— Посмотрел что за она, позвонил специалистам, спросил, могут ли они помочь мне взять кредит. Консультант сказал, что их компания готова предложить мне вариант, для этого нужно приехать на консультацию. Я поехал. Специалисты мне сказали, что через один банк получить всю сумму не получится, но можно попробовать получить частями в двух банках. Предложили обратиться в «Москва-Минск» и «Белинвестбанк», — говорит парень.

К слову, кредитный брокер консультирует по кредитным продуктам от разных банков. Он помогает подобрать клиенту подходящие варианты по сроку, процентной ставке, скорости оформления.

— За консультацию компания Procredit берет 10% от суммы кредита, который в конечном итоге должен получить клиент. То есть я должен был заплатить им 2 000 рублей, — говорит Вадим. — По каким-то конкретным кредитным продуктам специалисты меня не консультировали. Я привез копии всех необходимых документов, меня просто отправили в банк «Москва-Минск». Поехал. Там меня развернули и сказали, что ипэшникам кредиты они оформляют только с полугодовой декларацией.

Парню показалось странным, что люди, которые берут вознаграждение 10% от суммы, отправили его в банк, где «даже и близко не выдают кредиты с условиями, под которые он подходит».

— Работники такой компании должны знать все кредитные предложения от банков как Отче наш. По такому принципу я могу проехать по 10 любым банкам, где-то да дадут кредит, а потом я им должен заплатить? — задается вопросом молодой человек. — Я перезвонил специалисту. Он сказал ехать в «Белинвестбанк», мол, они отослали туда заявку на кредит.

Вторую часть предположили попробовать взять в «Идея Банке».

Вадима удивило, что для подачи заявки в банк не потребовалось его личного присутствия и подписи на документах.

— Я сам продаю свой товар по кредитам одного банка. Когда оформляю клиенту документы, человек должен быть передо мной. На договоре должны быть оригиналы подписей. Клиент обязан подписать как минимум два разрешения — на проверку по базам данных МВД и проверку кредитной истории. Как возможно оформить заявку без моего участия? — удивляется молодой человек.

В «Белинвестбанк» Вадим не пошел. Через несколько дней заявку на кредит аннулировали.

— После этого все затихло, кредит я не взял, решил подождать, пока полугодовую декларацию сдам. С компанией я не связывался, — рассказывает предприниматель. — Спустя время я сам, без помощи компании Procredit, обратился в «Идея Банк» и взял там кредит. Правда, не на 20 тысяч рублей, а на 10. Через какое-то время мне позвонил специалист из Procredit, который меня консультировал, и сказал, что я им должен 2000 рублей, потому что взял кредит. Но ведь по кредитам «Идея Банка» меня никто не консультировал. Мне вообще по конкретным кредитам никто никакой информации не давал, что там-то есть кредит такой-то, ставка такая-то, платить так-то. «Идея Банка» в разговоре звучал, но повторюсь, никакой консультации не было. Про то, что такой банк есть, я и до них знал, это ведь не секрет. С таким успехом любой названный в разговоре банк можно считать консультацией. И при любом самостоятельном обращении в банк ты будешь должен этой компании.

Вадим объяснил консультанту, что взял кредит сам, без помощи их компании, поэтому платить ничего не обязан. После этого парню пришла СМС с благодарностью за то, что он воспользовался услугами компании.


— Думал, что на этом все и закончится, но через несколько дней мне позвонил бухгалтер из Procredit и сказал, что у меня просрочка по оплате. То есть 9 августа я у них был, все это время они меня не трогали, подождали, пока я сам возьму кредит, а теперь деньги требуют. Затем мне пришла письменная претензия. В ней написано, что я должен 2000 рублей плюс 600 рублей неустойки. Если я не выплачу эту сумму в течение трех дней, мне будут насчитывать пеню по 5% за каждый просроченный день, которая уже составляет 5900 рублей. Получается, меня еще и на счетчик поставили. Но даже если допустить, что я им что-то должен, почему 2000 рублей? Вознаграждение ведь 10% от суммы, а я взял всего 10 000 рублей. Выходит только 1000.


«Узнал всю необходимую информацию у нас, взял кредит, а теперь не хочет платить»

За разъяснениями по сложившейся ситуации мы обратились в компанию Procredit. Сергей Салейко — замдиректора ООО «Экодистри» и ООО «КоинПлейс», сказал, что все было не совсем так, как рассказывает Вадим.

— Вадим обратился к нам за помощью в получении кредита. Это было 9 августа, — рассказывает Сергей Салейко. — Он подписал заявку на консультацию и договор. В нем был указан размер желаемого кредита — 20 000 рублей. Замечу, что все условия оказания услуги в документах прописаны, то есть клиент с ними был ознакомлен.

По словам замдиректора, после подписания необходимых документов, в том числе и согласия на проверку кредитной истории, Вадиму подобрали подходящий вариант кредитования.

— Консультация проводилась по кредитным продуктам банка «Москва-Минск» и «Белинвестбанка». «Идея-Банк» был оставлен на потом, потому что там более дорогие кредиты. В беседе консультант упомянул это, — говорит Сергей Салейко. — К сожалению, в «Москва-Минск» банке клиенту в кредитовании было отказано. Тогда мы отправили заявку на кредитование в «Белинвестбанк». Поясню. В основном помощь нашей компании заключается именно в консультации, которой достаточно, чтобы клиент получил необходимый ему кредит. Мы не обязаны отправлять какие-либо документы в банки. Но с некоторыми у нас есть договоренности, и мы можем, к примеру, представлять интересы клиента и подать заявку на кредит от его имени. Конечно же с его письменного согласия. Клиент приезжал повторно лично в офис и подписал необходимый пакет документов для подачи заявки в «Белинвестбанк», а именно анкету и согласие на предоставление кредитного отчета.

Замдиректора фирмы говорит, что в «Белинвестбанке» заявку на кредит Вадиму одобрили. По словам Сергея Салйко, в банке были готовы выдать клиенту 6800 рублей. «Однако мужчина решил их не забирать, так как посчитал, что ему нужно больше. В итоге заявка была аннулирована через 6 дней».

Как рассказывает Сергей Салейко, после этого парень пропал на некоторое время, но 4 сентября объявился.

— Он звонил нашему специалисту, консультировался уже по поводу автокредитования для приобретения автомобиля в салоне. Консультант сказал ему, что в его конкретном случае это будет не совсем выгодно. Потом клиент позвонил снова, но уже по поводу кредита, который так и не получил. Наш консультант отправил его в «Идея-Банк». Если посмотреть на распечатку телефонных разговоров консультанта, то видно, что он 4 сентября 17 минут разговаривал с клиентом. Потом было еще несколько коротких разговоров, — подчеркивает замдиректора фирмы.


Компания предоставила выписку телефонных разговоров как доказательство того, что Вадим с ними (как и представители компании с ним) неоднократно общались. Парень же говорит, что перед тем, как он взял кредит, ни с кем не общался.

Со слов Сергея Салейко, Вадима отправили в отделение банка, которое находится в Минске по улице Кирова. Компания всегда отправляет клиентов именно туда. В день, когда парень должен был ехать в банк, консультант ему еще несколько раз перезванивал, чтобы узнать, дали кредит или нет, но Вадим уже не брал трубку.

— По всей видимости клиент решил обратиться в другое отделение «Идея-Банка», подумал, что так мы не узнаем, получил ли он кредит. Но ведь он подписал согласие на проверку кредитной истории. Поэтому мы были в курсе, что 14 сентября он получил кредит, правда, на меньшую сумму, чем планировал, — говорит замдиректора фирмы. — Наш консультант попытался связаться с Вадимом, чтобы напомнить об оплате услуги. Но со своего номера дозвониться до клиента у него не получилось — он не взял трубку. Тогда мы позвонили с другого номера. Клиент платить отказался, мотивируя такое решение тем, что сам взял кредит, без нашей помощи.

Замдиректора компании отметил, что в договоре есть пункт, в котором прописано: «Во время действия договора клиент не имеет право обращаться в банки самостоятельно без ведома специалиста, который его консультирует».


Выписка телефонных разговоров, которая подтверждает, что с Вадимом связывались и после того, как он взял кредит.

— Если человек хочет взять кредит сам, он должен расторгнуть договор с нами, а потом уже действовать. Ведь если клиент будет параллельно с нашими консультантами обращаться в банк сам, это может помешать получению кредита, — поясняет Сергея Салейко. — Договор, заключенный с нами, действует до тех пор, пока человек не получит кредит — это ведь не всегда с первого раза получается, либо до расторжения договора.

О том, что клиент имеет право расторгнуть договор, написано в самом документе. Для этого нужно написать заявление. Также в договоре есть пункт о том, что консультацию клиент оплачивает только в том случае, если кредит он получил. Если не получил, то платить не нужно. Никакой предоплаты компания не берет.


— Акт об оказании услуги Вадим подписал в день, когда он обратился впервые, после получения консультации. Никаких вопросов у него не было и претензий у него не было. Дальше шла работа по получению кредита, который в конечном итоге он взял, — говорит замдиректора. — Выходит, что он узнал всю необходимую информацию у нас, взял кредит, а теперь не хочет платить. Поэтому нам пришлось выслать ему письменную претензию.

На вопрос, почему Вадим должен 2000 рублей, если кредит он получил на меньшую сумму, Сергея Салейко тоже ответил.

— В договоре указано вознаграждение 2000 рублей. Это исходя из той суммы, которую клиент хотел получить изначально. Но договор предусматривает пересмотр суммы вознаграждения, если человек по соглашению берет меньшую сумму кредита, — говорит замдиректора. — Но для этого нужно хотя бы приехать к нам в офис и договориться. А в данной ситуации клиент на контакт не идет.

Смотрите также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы попытались разобраться в ситуации и выяснить, как у ипэшника образовался долг в 8500 рублей.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Слуцке прошёл межшкольный конкурс по английскому языку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика