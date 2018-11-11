"Поставили на счетчик". Ипэшник обратился к брокерам, чтобы получить кредит, и попал на деньги

Индивидуальный предприниматель Вадим обратился в брокерскую компанию за помощью в получении кредита. «Денег с их помощью я не получил, но остался им должен кругленькую сумму — 2000 рублей плюс 600 рублей неустойки и 5 900 рублей пени», — рассказывает молодой человек. Представители фирмы же говорят, что выполнили свои обязательства перед клиентом и всего лишь хотят получить плату за свои услуги. FINANCE.TUT.BY попытался разобраться в ситуации и выяснить, как молодой человек попал на такие деньги.



Александра Квиткевич, TUT.BY

— Я индивидуальный предприниматель, занимаюсь окнами с 2012 года. Этим летом мне понадобился кредит на 20 тысяч рублей. Стал искать подходящий вариант, — рассказывает предысторию предприниматель Вадим. — Оказалось, что банки предоставляют ипэшникам кредиты на такую сумму только если они декларировали доход 6 и больше месяцев. А у меня бизнес сезонный, поэтому декларация была только за второй квартал.

Парень рассказывает, что во время поисков банка, где бы ему могли выдать кредит на нужную сумму, он заметил в интернете рекламу брокерской компании Procredit.

— Посмотрел что за она, позвонил специалистам, спросил, могут ли они помочь мне взять кредит. Консультант сказал, что их компания готова предложить мне вариант, для этого нужно приехать на консультацию. Я поехал. Специалисты мне сказали, что через один банк получить всю сумму не получится, но можно попробовать получить частями в двух банках. Предложили обратиться в «Москва-Минск» и «Белинвестбанк», — говорит парень.

К слову, кредитный брокер консультирует по кредитным продуктам от разных банков. Он помогает подобрать клиенту подходящие варианты по сроку, процентной ставке, скорости оформления.

— За консультацию компания Procredit берет 10% от суммы кредита, который в конечном итоге должен получить клиент. То есть я должен был заплатить им 2 000 рублей, — говорит Вадим. — По каким-то конкретным кредитным продуктам специалисты меня не консультировали. Я привез копии всех необходимых документов, меня просто отправили в банк «Москва-Минск». Поехал. Там меня развернули и сказали, что ипэшникам кредиты они оформляют только с полугодовой декларацией.

Парню показалось странным, что люди, которые берут вознаграждение 10% от суммы, отправили его в банк, где «даже и близко не выдают кредиты с условиями, под которые он подходит».

— Работники такой компании должны знать все кредитные предложения от банков как Отче наш. По такому принципу я могу проехать по 10 любым банкам, где-то да дадут кредит, а потом я им должен заплатить? — задается вопросом молодой человек. — Я перезвонил специалисту. Он сказал ехать в «Белинвестбанк», мол, они отослали туда заявку на кредит.

Вторую часть предположили попробовать взять в «Идея Банке».

Вадима удивило, что для подачи заявки в банк не потребовалось его личного присутствия и подписи на документах.

— Я сам продаю свой товар по кредитам одного банка. Когда оформляю клиенту документы, человек должен быть передо мной. На договоре должны быть оригиналы подписей. Клиент обязан подписать как минимум два разрешения — на проверку по базам данных МВД и проверку кредитной истории. Как возможно оформить заявку без моего участия? — удивляется молодой человек.

В «Белинвестбанк» Вадим не пошел. Через несколько дней заявку на кредит аннулировали.

— После этого все затихло, кредит я не взял, решил подождать, пока полугодовую декларацию сдам. С компанией я не связывался, — рассказывает предприниматель. — Спустя время я сам, без помощи компании Procredit, обратился в «Идея Банк» и взял там кредит. Правда, не на 20 тысяч рублей, а на 10. Через какое-то время мне позвонил специалист из Procredit, который меня консультировал, и сказал, что я им должен 2000 рублей, потому что взял кредит. Но ведь по кредитам «Идея Банка» меня никто не консультировал. Мне вообще по конкретным кредитам никто никакой информации не давал, что там-то есть кредит такой-то, ставка такая-то, платить так-то. «Идея Банка» в разговоре звучал, но повторюсь, никакой консультации не было. Про то, что такой банк есть, я и до них знал, это ведь не секрет. С таким успехом любой названный в разговоре банк можно считать консультацией. И при любом самостоятельном обращении в банк ты будешь должен этой компании.

Вадим объяснил консультанту, что взял кредит сам, без помощи их компании, поэтому платить ничего не обязан. После этого парню пришла СМС с благодарностью за то, что он воспользовался услугами компании.





— Думал, что на этом все и закончится, но через несколько дней мне позвонил бухгалтер из Procredit и сказал, что у меня просрочка по оплате. То есть 9 августа я у них был, все это время они меня не трогали, подождали, пока я сам возьму кредит, а теперь деньги требуют. Затем мне пришла письменная претензия. В ней написано, что я должен 2000 рублей плюс 600 рублей неустойки. Если я не выплачу эту сумму в течение трех дней, мне будут насчитывать пеню по 5% за каждый просроченный день, которая уже составляет 5900 рублей. Получается, меня еще и на счетчик поставили. Но даже если допустить, что я им что-то должен, почему 2000 рублей? Вознаграждение ведь 10% от суммы, а я взял всего 10 000 рублей. Выходит только 1000.





«Узнал всю необходимую информацию у нас, взял кредит, а теперь не хочет платить»

За разъяснениями по сложившейся ситуации мы обратились в компанию Procredit. Сергей Салейко — замдиректора ООО «Экодистри» и ООО «КоинПлейс», сказал, что все было не совсем так, как рассказывает Вадим.

— Вадим обратился к нам за помощью в получении кредита. Это было 9 августа, — рассказывает Сергей Салейко. — Он подписал заявку на консультацию и договор. В нем был указан размер желаемого кредита — 20 000 рублей. Замечу, что все условия оказания услуги в документах прописаны, то есть клиент с ними был ознакомлен.

По словам замдиректора, после подписания необходимых документов, в том числе и согласия на проверку кредитной истории, Вадиму подобрали подходящий вариант кредитования.

— Консультация проводилась по кредитным продуктам банка «Москва-Минск» и «Белинвестбанка». «Идея-Банк» был оставлен на потом, потому что там более дорогие кредиты. В беседе консультант упомянул это, — говорит Сергей Салейко. — К сожалению, в «Москва-Минск» банке клиенту в кредитовании было отказано. Тогда мы отправили заявку на кредитование в «Белинвестбанк». Поясню. В основном помощь нашей компании заключается именно в консультации, которой достаточно, чтобы клиент получил необходимый ему кредит. Мы не обязаны отправлять какие-либо документы в банки. Но с некоторыми у нас есть договоренности, и мы можем, к примеру, представлять интересы клиента и подать заявку на кредит от его имени. Конечно же с его письменного согласия. Клиент приезжал повторно лично в офис и подписал необходимый пакет документов для подачи заявки в «Белинвестбанк», а именно анкету и согласие на предоставление кредитного отчета.

Замдиректора фирмы говорит, что в «Белинвестбанке» заявку на кредит Вадиму одобрили. По словам Сергея Салйко, в банке были готовы выдать клиенту 6800 рублей. «Однако мужчина решил их не забирать, так как посчитал, что ему нужно больше. В итоге заявка была аннулирована через 6 дней».

Как рассказывает Сергей Салейко, после этого парень пропал на некоторое время, но 4 сентября объявился.

— Он звонил нашему специалисту, консультировался уже по поводу автокредитования для приобретения автомобиля в салоне. Консультант сказал ему, что в его конкретном случае это будет не совсем выгодно. Потом клиент позвонил снова, но уже по поводу кредита, который так и не получил. Наш консультант отправил его в «Идея-Банк». Если посмотреть на распечатку телефонных разговоров консультанта, то видно, что он 4 сентября 17 минут разговаривал с клиентом. Потом было еще несколько коротких разговоров, — подчеркивает замдиректора фирмы.



Компания предоставила выписку телефонных разговоров как доказательство того, что Вадим с ними (как и представители компании с ним) неоднократно общались. Парень же говорит, что перед тем, как он взял кредит, ни с кем не общался.

Со слов Сергея Салейко, Вадима отправили в отделение банка, которое находится в Минске по улице Кирова. Компания всегда отправляет клиентов именно туда. В день, когда парень должен был ехать в банк, консультант ему еще несколько раз перезванивал, чтобы узнать, дали кредит или нет, но Вадим уже не брал трубку.

— По всей видимости клиент решил обратиться в другое отделение «Идея-Банка», подумал, что так мы не узнаем, получил ли он кредит. Но ведь он подписал согласие на проверку кредитной истории. Поэтому мы были в курсе, что 14 сентября он получил кредит, правда, на меньшую сумму, чем планировал, — говорит замдиректора фирмы. — Наш консультант попытался связаться с Вадимом, чтобы напомнить об оплате услуги. Но со своего номера дозвониться до клиента у него не получилось — он не взял трубку. Тогда мы позвонили с другого номера. Клиент платить отказался, мотивируя такое решение тем, что сам взял кредит, без нашей помощи.

Замдиректора компании отметил, что в договоре есть пункт, в котором прописано: «Во время действия договора клиент не имеет право обращаться в банки самостоятельно без ведома специалиста, который его консультирует».



Выписка телефонных разговоров, которая подтверждает, что с Вадимом связывались и после того, как он взял кредит.

— Если человек хочет взять кредит сам, он должен расторгнуть договор с нами, а потом уже действовать. Ведь если клиент будет параллельно с нашими консультантами обращаться в банк сам, это может помешать получению кредита, — поясняет Сергея Салейко. — Договор, заключенный с нами, действует до тех пор, пока человек не получит кредит — это ведь не всегда с первого раза получается, либо до расторжения договора.

О том, что клиент имеет право расторгнуть договор, написано в самом документе. Для этого нужно написать заявление. Также в договоре есть пункт о том, что консультацию клиент оплачивает только в том случае, если кредит он получил. Если не получил, то платить не нужно. Никакой предоплаты компания не берет.





— Акт об оказании услуги Вадим подписал в день, когда он обратился впервые, после получения консультации. Никаких вопросов у него не было и претензий у него не было. Дальше шла работа по получению кредита, который в конечном итоге он взял, — говорит замдиректора. — Выходит, что он узнал всю необходимую информацию у нас, взял кредит, а теперь не хочет платить. Поэтому нам пришлось выслать ему письменную претензию.

На вопрос, почему Вадим должен 2000 рублей, если кредит он получил на меньшую сумму, Сергея Салейко тоже ответил.

— В договоре указано вознаграждение 2000 рублей. Это исходя из той суммы, которую клиент хотел получить изначально. Но договор предусматривает пересмотр суммы вознаграждения, если человек по соглашению берет меньшую сумму кредита, — говорит замдиректора. — Но для этого нужно хотя бы приехать к нам в офис и договориться. А в данной ситуации клиент на контакт не идет.