Самый-самый север Норвегии: как живут люди на краю земли

Блогер-путешественник, урбанист и фотограф Илья Варламов недавно опубликовал свежие путевые заметки о самой северной точке Европы — острове Магерё на севере Норвегии. Все туристы восхищаются суровыми пейзажами, нас же поразило, как жизнерадостно на их фоне выглядят норвежские деревни.



Фото: varlamov.ru

В Норвегии куда ни посмотри — всюду красота. Вот рыбацкая деревня Хоннингсвог на острове Магерё, в ней живет всего 2500 жителей. Это самая северная часть страны и соответственно Европы. В поселении есть несколько отелей, ресторанов, на главной улице много магазинов. Есть многоквартирные дома. Но все это смотрится невероятно мило. И ни одной панельной пятиэтажки.



Фото: varlamov.ru

Все домики в одном стиле — все очень просто и лаконично. Покрашено все тоже со вкусом. Крыши преимущественно черные. Заборов никто не делает, только если в доме есть животные, и то забор будет невысокий — максимум метр.



Фото: varlamov.ru

Норвежские деревни и небольшие городки выглядят примерно так — карабкающиеся по крутым склонам аккуратные цветные домики.



Фото: varlamov.ru

Частные домики перемешаны с многоквартирными. Многоквартирные стараются делать в том же стиле. Кстати, относительно красных домов! Оказывается, фирменный красный цвет норвежских домов появился не случайно. Исторически это была самая дешевая краска. Ее делали с использованием таких натуральных красителей, как рыбья кровь и масло. Рыбаки как правило не очень богатые, поэтому в рыбацких поселках в основном были красные дома. Либо фасад красился более дорогой белой краской, а остальные стены красной или какой-либо еще. С тех пор этот красный цвет стал активно использоваться для покраски фасадов. Кстати, есть еще версия, что красные дома делали бедняки, чтобы издалека они походили на кирпичные, а кирпичные дома делали богачи, так что красный был не только дешевым, но и благородным цветом.

Относительно цветов отдельная тема. В Норвегии есть около 10 цветов, в которые красят дома.



Фото: varlamov.ru

Современный дом. В новых домах часто встречается панорамное остекление — норвежцы любят поставить кресло около окна и любоваться шикарными видами.



Фото: varlamov.ru

Самая северная детская площадка в Европе



Фото: varlamov.ru

А еще норвежцы подсвечивают свои дома, поэтому ночью на улицах особенно красиво. Часто можно встретить, когда в каждое окно ставят лампу, и они горят всю ночь. Для норвежцев очень важно создать уют у себя дома и в городе.



Фото: varlamov.ru

Город Альта. Народ тут совсем не делает заборов, дома белые, аккуратные, с подсветкой.



Фото: varlamov.ru

Ночью поехал искать северное сияние и доехал до Нордвагена. Это маленький уединенный поселок всего на десяток домов. Он находится на отшибе. На нем заканчивается дорога. Все, дальше ничего нет…

Так вот, ради 100 жителей, что там живут, власти построили тоннель! Все для того, чтобы добираться до этого богом забытого места было комфортно. Сразу появляются мысли о наших сотнях поселков и сел, куда не то что туннелей, даже просто нормальных дорог не построено. И чувствуешь разницу.

Просто разрыв шаблона. Ради непонятного поселка делают дорогущий тоннель! Сразу видно, что нефтяные деньги работают на благо страны…



Фото: varlamov.ru

Нордкап. Считается, что это самая северная точка Европы. Когда выпадает снег, дорогу на Нордкап закрывают, ехать можно только в колонне со снегоочистителем, он идет несколько раз в день.



Фото: varlamov.ru

Въезд на территорию платный. За двоих я отдал 550 крон, это примерно 58 евро.

Теперь немного фактов о «самой северной точке Европы». Которая таковой на самом деле не является. Во-первых, на этом же самом острове есть другой мыс Кнившелльодден, который выступает в море на 1,5 км севернее. По какой причине туристическим объектом сделали более короткий — непонятно. Во-вторых, это остров, а не материковая Европа. И если смотреть по островам, то есть более северные острова архипелагов Шпицберген, Земля Франца-Иосифа и Новая Земля. В общем, Нордкап никак не может быть самой северной точкой.

Более подробно о путешествии по Норвегии можно узнать на сайте Ильи Варламова varlamov.ru .