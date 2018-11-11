ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новая победная жизнь: "Крумкачы" пошли на повышение

12.11.2018 14:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Этой зимой минские «Крумкачы» могли исчезнуть с футбольной карты страны.

Исключение из высшей лиги едва ли не поставило точку в истории этого интересного спортивного проекта. Но благодаря новому учредителю клуба, известному пианисту Юрию Блинову, и своим болельщикам минский клуб возвращается в первую лигу, чтобы в следующем году снова постараться попасть в элиту.

Чемпионат во второй лиге финишировал в эти выходные. «Крумкачы» уверенно заняли второе место и на 14 очков опередили ближайшего преследователя – «Спутник» из Речицы. А победителем второй лиги стал брестский «Рух». 

«Рух» также необычный проект, его создали болельщики брестского «Динамо», а главная команда города поддержала финансово. На должность главного тренера назначили чемпиона СССР в составе минского «Динамо», бывшего тренера сборной Беларуси, первого белоруса в чемпионате Испании А. Зыгмантовича. 

За команду «Рух» выступают Александр Демешко, Сергей Козак, Сергей Ковалюк. Оба клуба попали в первую лигу, откуда один шаг до элиты. Интересно, что клуб под названием «Рух» существовал в Бресте до 1939 года, пока в город не пришла советская власть.

Кто в следующем году сыграет в элите

Победителями первой лиги стали мозырская «Славия» и минский «Энергетик-БГУ». «Славия» дважды становилась лучшим клубом Беларуси (в 1996 и 2000 году) и дважды выигрывала Кубок страны, команда возвращается в элиту через год отсутствия в ней. А вот «Энергетик-БГУ» не играл в высшей лиге с 2005 года. Интересно, что в высшую лигу не попали бобруйская «Белшина» и новополоцкий «Нафтан», хотя эти клубы ставили такие цели.


Почему появление минчан в элите было важно?

Появление в элите фактически любительского проекта, который выживает на частные деньги, было вызовом всей государственной системе белорусского футбола, которая благодаря президентским указам является дотационной. «Крумкачы» этих государственных денег не получили – и были вынуждены жить на свои. 

В первом же сезоне в 2016 году минчане заняли в высшей лиге 11-ое место. При этом столичный клуб победил грандов – минское «Динамо» (4:1) и «Шахтер» (2:0). В 2017 году «Крумкачы» почувствовали серьезные финансовые проблемы, но смогли собрать деньги на краудфандинговой платформе и доиграть сезон, завершив его на 13-м месте. При этом «Крумкачы» смогли обыграть в гостях БАТЭ – 3:2. 

Затем в 2018 году клуб не прошел лицензирование и был исключен из высшей лиги. Но благодаря своим болельщикам был зарегистрирован и заявлен во вторую лигу новый юридический объект – НФК «Крумкачы».

В целом, история клуба «Крумкачы» началась в 2011 году, когда команда выступала в чемпионате Минской области. 

В 2014 году «Крумкачы» заявились в чемпионат Беларуси и сразу заняли во второй лиге национального турнира второе место. Это дало право на повышение, в турнире рангом выше минчане финишировали третьими, но в переходных матчах одолели могилевской «Днепр» и сенсационно вышли в высшую лигу.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этой зимой минские «Крумкачы» могли исчезнуть с футбольной карты страны.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кинотеатр "Родина" приглашает: анонс фильмов с 15 по 21 ноября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика