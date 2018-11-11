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Пограничник из Ошмян застрелился из-за неразделенной любви

12.11.2018 14:36 — Разное | Партизан  
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В начале ноября в Ошмянах произошла трагедия — застрелился 23-летний пограничник Федор Б. Как говорят друзья парня, причиной стала неразделенная любовь.
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Федор был местным, отслужил срочную службу в погранвойсках и остался служить по контракту. 

В Ошмянах у него была девушка Ангелина Р. Она была значительно моложе его — только в этом году окончила школу.

В Ошмянах негде было получить высшее образование, поэтому девушка поступила в университет в Барановичах. Там у нее появился новый парень, а Федор залечить сердечные раны не сумел и застрелился.

Последним, что он написал возлюбленной, стала запись ВКонтакте: «Кто-то не дорожил отношениями с вами, а теперь плачет, смотря на ваше фото».

Вопросы к идеологам вызывает не только факт самоубийства, но и содержание страницы Федора Б. ВКонтакте: как можно одновременно служить закону и восхищаться российскими криминальными авторитетами?


 
 
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В начале ноября в Ошмянах произошла трагедия — застрелился 23-летний пограничник Федор Б. Как говорят друзья парня, причиной стала неразделенная любовь.
 
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