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Алиев летит к Лукашенко
Президент Азербайджана Ильхам Алиев через неделю посетит Беларусь.
Об этом шла речь сегодня на встрече Александра Лукашенко с послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым.
Лукашенко, приветствуя дипломата, сказал: "Сложилась хорошая практика, когда я не часто, но встречаюсь с послами не только во время их прибытия в Беларусь и убытия, но и в процессе их работы здесь. Вы знаете, что у меня были встречи и с другими послами, последняя состоялась с послом Российской Федерации. Поэтому здесь нет ничего необычного".
Основным поводом для встречи с дипломатом Лукашенко назвал предстоящий визит в Беларусь Ильхама Алиева. "У нас есть о чем поговорить, есть масса вопросов. Хотя должен сказать, что фундамент наших отношений набирает прочность", - сказал Лукашенко.
"Вы должны знать, что мы для вас друзья и всегда готовы пойти навстречу. Наши договоренности с Ильхамом Алиевым - это святое, мы договорились, что будем их исполнять. Закрытых тем с Азербайджаном у Беларуси нет", - подчеркнул бЛукашенко.
В 2006-2016 годах Лукашенко четыре раза с официальным визитом посещал Баку, Алиев - четыре раза с официальным визитом Минск.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев через неделю посетит Беларусь.
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