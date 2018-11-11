Алиев летит к Лукашенко

Об этом шла речь сегодня на встрече Александра Лукашенко с послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым.













Лукашенко, приветствуя дипломата, сказал: "Сложилась хорошая практика, когда я не часто, но встречаюсь с послами не только во время их прибытия в Беларусь и убытия, но и в процессе их работы здесь. Вы знаете, что у меня были встречи и с другими послами, последняя состоялась с послом Российской Федерации. Поэтому здесь нет ничего необычного".





Основным поводом для встречи с дипломатом Лукашенко назвал предстоящий визит в Беларусь Ильхама Алиева. "У нас есть о чем поговорить, есть масса вопросов. Хотя должен сказать, что фундамент наших отношений набирает прочность", - сказал Лукашенко.



