Телеканал Al Jazeera узнал последние слова журналиста Хашукджи

Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на журналиста турецкой газеты Daily Sabah Назифа Карамана.





"Я задыхаюсь… Снимите этот мешок с моей головы, у меня клаустрофобия", — приводятся его последние слова.





По словам Карамана, на аудиозаписи слышно, что Хашукджи убивали около семи минут. Он добавил, что газета Daily Sabah вскоре опубликует фрагменты аудиозаписи с последними минутами жизни Хашукджи.













Новые подробности убийства





Офицеры службы безопасности Саудовской Аравии пытались заблокировать доступ к видеофайлам с камер наружного наблюдения перед генконсульством в Стамбуле после убийства Хашукджи, сообщила в минувший вторник газета Daily Sabah со ссылкой на источник в турецкой разведке.





Отмечается, что 6 октября офицеры службы безопасности саудовского консульства под предлогом проверки камер наружного видеонаблюдения, установленных в помещении для турецких полицейских, охраняющих дипмиссию, зашифровали видеозаписи, сделанные в день убийства Хашукджи.





В частности, был заблокирован доступ к видео входа в посольство самого журналиста, а также его предполагаемых убийц.





Однако, по данным источников издания, турецкие силы безопасности успели просмотреть эти записи накануне, 5 октября. Они смогли взломать пароль и вернуть доступ к этим записям, которые позже были обнародованы.





Заранее намеченный план





Тело саудовского журналиста Джамаля Хашукджи расчленили и уничтожили после того, как его задушили в генконсульстве Саудовской Аравии, заявила 31 октября стамбульская прокуратура. Правоохранители подчеркнули, что убийцы действовали по заранее намеченному плану.





Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик в тот же день заявил, что убийство Хашукджи не могло быть осуществлено без приказа, отданного на высоком уровне.





"Где тело? Нельзя поверить, что саудовские власти не знают ответ на этот вопрос. Генпрокурор Саудовской Аравии должен дать ответ. Кто дал приказ? Кто спланировал это ужасное убийство? Оно не могло произойти само по себе, без приказа свыше. Мы не осуждаем заранее никого, но нужно найти настоящих виновников", — сказал Челик журналистам.





Убийство журналиста





Об исчезновении Хашкаджи стало известно 2 октября. Он отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документы для развода. Однако из здания диппредставительства он не вышел.





Эр-Рияд заявил о совершенном преступлении спустя 18 дней. В турецком правительстве полагают, что расчлененное тело Хашкаджи растворили в кислоте.





СМИ сообщали, что перед смертью журналист подвергся пыткам. Также в прессе появлялась информация о том, что несколько задержанных связаны с наследным принцем Мухаммедом Аль Саудом.