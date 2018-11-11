Кандидат в президенты Грузии заявила об угрозах в свой адрес

Зурабишвили заявила об этом на брифинге.





"В минувшие выходные мне и моим детям в телефонных сообщениях появились угрозы лишить нас жизни. Угрозы реальны. Отправители данных посланий уже установлены, они являются бывшими военными, сторонниками партии "Единое национальное движение", - сказала Зурабишвили.













Она призвала представителей правоохранительных органов принять соответствующие меры.