|
Кандидат в президенты Грузии заявила об угрозах в свой адрес
Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили сообщила об угрозах лишить жизни ее и ее детей.
Зурабишвили заявила об этом на брифинге.
"В минувшие выходные мне и моим детям в телефонных сообщениях появились угрозы лишить нас жизни. Угрозы реальны. Отправители данных посланий уже установлены, они являются бывшими военными, сторонниками партии "Единое национальное движение", - сказала Зурабишвили.
Она призвала представителей правоохранительных органов принять соответствующие меры.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили сообщила об угрозах лишить жизни ее и ее детей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)