ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прокуратура помогает белорусским предприятиям возвращать валютные долги

12.11.2018 13:42 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Органы прокуратуры Брестской области провели надзорные мероприятия, касающиеся сокращения просроченной внешней дебиторской задолженности

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, было установлено, что субъекты хозяйствования региона и местные органы власти не исключили в полном объеме факты возникновения проблемной внешней дебиторской задолженности и не достигли существенного улучшения ситуации по уже образованным суммам долга.

Среди причин подобной ситуации — не всегда на высоком уровне проведенная преддоговорная работа, которая в ряде случаев не регламентировала деятельность служб предприятий в части выбора и проверки надежности контрагентов по внешнеторговым сделкам. Также речь идет о пассивности при реализации исполнительных документов о взыскании задолженности.

Подобные недостатки были выявлены в работе ОАО «Строительный трест № 25», ОАО «Малоритский консервноовощесушильный комбинат», ОАО «Белоозерский энергомеханический завод», ОАО «Берестейский пекарь», ОАО «Птицефабрика «Дружба».

Отсутствие со стороны ГППСУП «Объединение Брестоблсельстрой» должных координации и методического обеспечения внешнеэкономической деятельности его дочерних предприятий привело к образованию только в 2017 году внешней просроченной задолженности в сумме 173 тысячи рублей.

Кроме того, прокуратура Брестской области возбудила уголовное дело по статье 428 УК РБ (служебная халатность) в отношении руководителя одной из сельскохозяйственных организаций региона. Из-за ненадлежащей проработки вопроса выбора поставщика и предварительной оплаты продукции, которую российский контрагент фактически не поставил, белорусскому предприятию причинен ущерб в сумме 43 тысяч рублей.


Всего за девять месяцев с.г. органы прокуратуры Брестской области в сфере надзора за сокращением внешней просроченной дебиторской задолженности внесли 13 актов реагирования, инициировали привлечение к различным видам ответственности 35 физических и юридических лиц, возбудили уголовное дело, предъявили в экономический суд три иска на сумму 3,78 миллиона рублей.

Как говорится в официальном сообщении, «принятые прокурорами меры способствовали реальному возврату предприятиям области 1 миллиона рублей валютной выручки».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Органы прокуратуры Брестской области провели надзорные мероприятия, касающиеся сокращения просроченной внешней дебиторской задолженности
 
Новости дня
Новости разные
 
"В жизни надо все время покачиваться. Как канатоходец". Ирина Хакамада – о бизнесе и о себе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика