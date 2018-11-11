Прокуратура помогает белорусским предприятиям возвращать валютные долги

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, было установлено, что субъекты хозяйствования региона и местные органы власти не исключили в полном объеме факты возникновения проблемной внешней дебиторской задолженности и не достигли существенного улучшения ситуации по уже образованным суммам долга.





Среди причин подобной ситуации — не всегда на высоком уровне проведенная преддоговорная работа, которая в ряде случаев не регламентировала деятельность служб предприятий в части выбора и проверки надежности контрагентов по внешнеторговым сделкам. Также речь идет о пассивности при реализации исполнительных документов о взыскании задолженности.





Подобные недостатки были выявлены в работе ОАО «Строительный трест № 25», ОАО «Малоритский консервноовощесушильный комбинат», ОАО «Белоозерский энергомеханический завод», ОАО «Берестейский пекарь», ОАО «Птицефабрика «Дружба».





Отсутствие со стороны ГППСУП «Объединение Брестоблсельстрой» должных координации и методического обеспечения внешнеэкономической деятельности его дочерних предприятий привело к образованию только в 2017 году внешней просроченной задолженности в сумме 173 тысячи рублей.





Кроме того, прокуратура Брестской области возбудила уголовное дело по статье 428 УК РБ (служебная халатность) в отношении руководителя одной из сельскохозяйственных организаций региона. Из-за ненадлежащей проработки вопроса выбора поставщика и предварительной оплаты продукции, которую российский контрагент фактически не поставил, белорусскому предприятию причинен ущерб в сумме 43 тысяч рублей.









Всего за девять месяцев с.г. органы прокуратуры Брестской области в сфере надзора за сокращением внешней просроченной дебиторской задолженности внесли 13 актов реагирования, инициировали привлечение к различным видам ответственности 35 физических и юридических лиц, возбудили уголовное дело, предъявили в экономический суд три иска на сумму 3,78 миллиона рублей.





Как говорится в официальном сообщении, «принятые прокурорами меры способствовали реальному возврату предприятиям области 1 миллиона рублей валютной выручки».