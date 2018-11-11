Житель Каменецкого района напал на соседей и четвертые сутки прячется с ружьем в лесу

Известно, что Сергей Новик поздно вечером 8 ноября появился с ружьем у односельчанки Натальи. Дверь в ее доме была не заперта. Он пригрозил убить Наталью, выстрелил два раза в потолок — и ушел.





Через несколько минут Новик зашел к другому соседу — Григорию. Там Сергей приставил ружье к голове мужчины и тоже угрожал убить его. К счастью, свою угрозу Новик не осуществил и ушел из дома.





В Следственном комитете сообщают, что причины для агрессии у Новика не было. Сельчане утверждают, что не знают, почему Новик приходил к ним.





Некоторые местные жители полагают, что причиной могла стать ревность. Мол, незадолго до инцидента Новик поссорился со своей сожительницей. Но деталей в селе не знают.





О Сергее говорят, что человек он вполне адекватный: «По крайней мере, проблем с психикой не замечали». Жил в родительском доме, детей не имел. Ранее работал в лесничестве, но несколько месяцев назад уволился по собственному желанию.





Неизвестно, где сегодня находится Сергей Новик. В тот же вечер милиция объявила план «Сирена», но и спустя четверо суток, 12 ноября, местоположение Сергея Новика неизвестно.





Тех, кому известно о местонахождении Сергея Новика, милиция просит немедленно сообщить по телефону 102.











