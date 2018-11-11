Глава life:) покинула свой пост



фото: tut.by

Первая женщина в Беларуси, возглавившая крупную телекоммуникационному компанию, освободила кресло директора.

Как сообщили в компании, Дина Цыбульская покинула пост генерального директора ЗАО «БеСТ» 9 ноября.

Компания поблагодарила Цыбульскую «за плодотворную работу, ценный вклад в развитие бизнеса» и пожелала успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.

Пока life:) остается без постоянного руководителя. Назначен исполняющий обязанности генерального директора ЗАО «БеСТ» - с 12 ноября 2018 года им является Эрдал Яйла.

Яйла присоединился к Turkcell Group в 2003 году и занимал различные должности в компании. До прихода в ЗАО «БеСТ» работал исполняющим обязанности генерального директора и финансовым директором lifecell Украина. С марта 2016 года работал первым заместителем генерального директора ЗАО «БеСТ», сообщается на сайте компании.