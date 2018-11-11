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Поврежденный на учениях фрегат НАТО затонул
Фрегат ВМС Норвегии KNM Helge Ingstad погрузился по воду больше, чем наполовину и полностью лег на грунт. Военные удерживают корабль на мелководье при помощи системы стальных тросов и стержней, вкопанных прямо в скалистый берег. Фотографии фрегата
Напомним, что
KNM Helge Ingstad относится к фрегатам типа «Фритьоф Нансен», которые имеют продвинутое вооружение и оборудование. Фрегаты способны выполнять широкий круг задач и формируют ядро норвежского флота.
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Военные удерживают корабль на мелководье при помощи системы стальных тросов.
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