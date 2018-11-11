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Поврежденный на учениях фрегат НАТО затонул

12.11.2018 15:05 — Разное | Tut.by  
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Фрегат ВМС Норвегии KNM Helge Ingstad погрузился по воду больше, чем наполовину и полностью лег на грунт. Военные удерживают корабль на мелководье при помощи системы стальных тросов и стержней, вкопанных прямо в скалистый берег. Фотографии фрегата опубликовало Министерство обороны Норвегии.


Фото: Forsvaret

Напомним, что фрегат столкнулся с нефтяным танкером 8 ноября, в 50 километрах от Бергена. По одной из версий, причиной столкновения стали стелс-технологии, заложенные в проекте корабля. Пока неизвестно, что военные будут делать дальше с судном.


Фото: Forsvaret

Фото: Forsvaret

KNM Helge Ingstad относится к фрегатам типа «Фритьоф Нансен», которые имеют продвинутое вооружение и оборудование. Фрегаты способны выполнять широкий круг задач и формируют ядро норвежского флота.

 
 
Ссылка на источник 90
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Военные удерживают корабль на мелководье при помощи системы стальных тросов.
 
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