Поврежденный на учениях фрегат НАТО затонул

Фрегат ВМС Норвегии KNM Helge Ingstad погрузился по воду больше, чем наполовину и полностью лег на грунт. Военные удерживают корабль на мелководье при помощи системы стальных тросов и стержней, вкопанных прямо в скалистый берег. Фотографии фрегата опубликовало Министерство обороны Норвегии.



Фото: Forsvaret

Напомним, что фрегат столкнулся с нефтяным танкером 8 ноября, в 50 километрах от Бергена. По одной из версий, причиной столкновения стали стелс-технологии, заложенные в проекте корабля. Пока неизвестно, что военные будут делать дальше с судном.



Фото: Forsvaret



Фото: Forsvaret

KNM Helge Ingstad относится к фрегатам типа «Фритьоф Нансен», которые имеют продвинутое вооружение и оборудование. Фрегаты способны выполнять широкий круг задач и формируют ядро норвежского флота.