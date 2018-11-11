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Из китайской модели сделали новый кроссовер Chevrolet Captiva
Клонирование автомобилей известных брендов для китайских компаний является уже давней, так сказать, забавой, но теперь и крупные всемирные концерны все чаще готовят модели на китайских платформах.
Вслед за новым кроссовером
К слову, в Китае этот кроссовер был представлен еще осенью прошлого года — как
У колумбийских дилеров новая Captiva появится в следующем году. Цены пока не названы, но тот же Baojun 530 в Китае стоит от 10 900 долларов в пересчете.
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Клонирование автомобилей известных брендов для китайских компаний является уже давней, так сказать, забавой, но теперь и крупные концерны все чаще готовят модели...
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