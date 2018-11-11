Из китайской модели сделали новый кроссовер Chevrolet Captiva

Клонирование автомобилей известных брендов для китайских компаний является уже давней, так сказать, забавой, но теперь и крупные всемирные концерны все чаще готовят модели на китайских платформах.



Фото: Chevrolet

Вслед за новым кроссовером Ford Territory последовал очередной тому пример. Это новое поколение «паркетника» Chevrolet под уже подзабытым именем Captiva! Презентация новинки на днях прошла на автосалоне в Боготе — предназначена машина для колумбийского рынка, но не исключено, что со временем новая Captiva начнет экспортироваться и в другие страны.



Фото: Autonetmagz.com

К слову, в Китае этот кроссовер был представлен еще осенью прошлого года — как Baojun 530 , разработанный General Motors (которому и принадлежит бренд Chevrolet) совместно с китайским концерном SAIC. Превращение 530-го в новую Captiva не потребовало много усилий — все ограничилось сменой логотипов и подретушированной решеткой радиатора. Под капотом сопоставимого с последним Nissan X-Trail кроссовера скрывается 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 147 лошадиных сил, но в КНР «паркетник» доступен также со 138-сильным атмосферным мотором объемом 1,8 л. Коробки передач у новой Captiva — 6-ступенчатые: «механика» либо «робот» с двумя сцеплениями.



Фото: Autonetmagz.com

У колумбийских дилеров новая Captiva появится в следующем году. Цены пока не названы, но тот же Baojun 530 в Китае стоит от 10 900 долларов в пересчете.