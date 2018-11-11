ГАИ напоминает про зимние шины: за летнюю резину будут штрафовать

С 1 декабря за участие в дорожном движении транспортных средств на летней резине ГАИ будет штрафовать.

Как сообщила начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Александра Попова, для владельцев не оборудованных зимними шинами авто, предусмотрена административная ответственность.

По ее словам, водителей, которые выедут в декабре на дороги, не установив зимнюю резину, могут оштрафовать на 12,25 рубля, передают "Минск-Новости" .

Также запрещается участвовать в дорожном движении транспорту с изношенным протектором, высота рисунка которого менее 4 миллиметра. За это грозит предупреждение или штраф до 24,5 рублей. За повторное в течение года игнорирование данного требования штраф увеличивается в 2-5 раз.