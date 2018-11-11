ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ напоминает про зимние шины: за летнюю резину будут штрафовать

12.11.2018 15:28 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

С 1 декабря за участие в дорожном движении транспортных средств на летней резине ГАИ будет штрафовать.

Как сообщила начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Александра Попова, для владельцев не оборудованных зимними шинами авто, предусмотрена административная ответственность.

По ее словам, водителей, которые выедут в декабре на дороги, не установив зимнюю резину, могут оштрафовать на 12,25 рубля, передают "Минск-Новости".

Также запрещается участвовать в дорожном движении транспорту с изношенным протектором, высота рисунка которого менее 4 миллиметра. За это грозит предупреждение или штраф до 24,5 рублей. За повторное в течение года игнорирование данного требования штраф увеличивается в 2-5 раз.

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 декабря за участие в дорожном движении транспортных средств на летней резине ГАИ будет штрафовать.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Перу автобус с юношеской сборной по футболу рухнул в пропасть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика