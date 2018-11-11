В Минске не хватает почти 19 тысяч работников. За каких специалистов борются наниматели

В Минске растет число вакансий. На начало ноября в столице были вакантными 18837 предложений от нанимателей. При этом большинство вакансий - для рабочих (12295 предложений). Об этом сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. Какие специалисты в дефиците в столице?



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Самыми востребованными на столичном рынке труда в октябре 2018 года были медицинские сестры, инженеры и уборщики помещений, пишет БелаПАН . На 1 ноября в столице работодатели заявили вакансии для 676 медсестер, 656 уборщиков помещений и 646 инженеров.

В списке наиболее востребованных работников также врачи (553), повара (535), продавцы (470), каменщики (425), водители (421), арматурщики (403), монтажники (369), маляры (293), контролеры-кассиры (233), штукатуры (215), санитарки (208), менеджеры (180), воспитатели (173), электромонтеры (168), электрогазосварщики (167), облицовщики-плиточники (161), фельдшеры (159), бетонщики (154), фармацевты (152), слесари механосборочных работ (143), комплектовщики (139), плотники (111), учителя (146), кухонные рабочие (132), дорожные рабочие (129), слесари-сантехники (127).

Уровень зарегистрированной безработицы в столице на начало ноября составил 0,1% от экономически активного населения.

Срдний размер пособия по безработице в октябре в Минске составил 25,53 рубля.