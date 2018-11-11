«Оранжевый» туман. На Гродненщине четыре раза за ноябрь объявляли повышенный уровень опасности из-за тумана

Как рассказали в областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, наиболее рисковыми были утро и вечер 8, а также сутки 9 и 10 ноября.

Опасность тумана определяется по двум характеристикам: площади распространения и видимости. Если она менее 50 метров, такой туман называют сильным, 50-500 метров – умеренный, слабый от 500 метров до 1000. А если видимость больше 1000 метров, стоит говорить не о тумане, а о дымке. Оранжевый уровень опасности объявляют, если завеса распространиться на большую часть области.

– Наиболее густые завесы получаются, когда теплые потоки воздуха встречаются с холодной землей. Кстати, плотность этого погодного явления гораздо выше в городах, чем в сельской местности. Также туман может образовываться, когда воздух охлаждается из-за того, что поверхность земли теряет тепло. Но он не такой интенсивный и, как правило, рассеивается с восходом солнца, – рассказала инженер-синоптик Гродненского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Иванова. Особо опасен туман для водителей на автомагистралях. Большая угроза для безопасности движения создается на участках рядом с лугами, реками и озерами. С воды туман стелется на проезжую часть как раз на уровне глаз водителя. Пелена может быть настолько густой, что даже с включенными фарами ничего нельзя рассмотреть вокруг, а дальний свет лишь ухудшает ситуацию.

Низкая скорость, фары и предельная осторожность

ГАИ предупредила водителей и подъема аварийности не было.





На дорогах Гродненщины наиболее аварийным днем, когда в условиях плохой видимости происходили ДТП, стала пятница. В этот день видимость колебалась от 100 до 500 метров. На Ошмянщине водитель внедорожника «Тойота Ленд Крузер» не заметил движущегося в попутном направлении мопедиста и столкнулся с ним. В результате пенсионер, ехавший на «Хонде», с травмами был доставлен в больницу.

В этот же день около 8 утра в деревне Конвелишки Вороновского района в условиях тумана водитель школьного автобуса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с погрузчиком. В результате ДТП водитель автобуса получил травмы и был госпитализирован в центральную районную больницу. В хирургическое отделение был помещен и пятнадцатилетний подросток, к счастью, опасений его состояние у врачей не вызвало. Пятерых школьников для дополнительного медицинского обследования поместили в диагностическую палату. Но никому из них помощь не потребовалась, и дети вскоре были отпущены домой.

В управлении ГАИ УВД облисполкома рассказали, что в целом непростые погодные условия не повлияли на увеличение аварийной статистики в области.

– Водители были предупреждены, и большинство соблюдало меры предосторожности. Аварии регистрировались, но это были единичные случаи. В субботу и воскресенье произошло свыше двух десятков ДТП с материальным ущербом. В основном столкновения фиксировались в Гродно и Гродненском районе, – отметили в ГАИ. – отметили в ГАИ.





В условиях плохой видимости ГАИ просит водителей воздержаться от перестроений и обгонов, а также не выключать фары и не превышать скорость. Более внимательными следует быть пешеходам и велосипедистам: передвигаясь вдоль проезжей части и на неосвещенных участках дороги, им необходимо обозначать себя фликерами.

Аэропорт не принимал

Пассажиры египетского авиарейса из-за тумана не смогли приземлиться в аэропорту Гродно.

Больше ста пассажиров, летевших из Египта в Гродно, прилетели в брестский аэропорт – из-за сильного тумана в минувший четверг чартер не смог приземлиться в Гродно, и зашел на посадку в Брест . Небольшой туман был и в Бресте. Однако опытные летчики умело посадили самолет.





Илья Колесник, руководитель брестского представительства компании «Джойн Ап» прокомментировал ситуацию с посадкой в местном аэропорту.

– Есть погодные условия. В Гродно был очень густой туман и посадку запретили. Службы разрешили в Бресте. Самолет сделал круг над Брестом и приземлился. Пассажиров не могли же оставить на борту и перевели в здание аэропорта. Трансфер(автобусы - прим. автора) в это время были в Гродно. Три автобуса выехали в Брест. Каждая сторона - мы («Джойн Ап» - прим. автора), авиаперевозчик и службы аэропорта каждый занимался своей частью работы, - ответил руководитель брестского представительства компании.

Автобусы из Гродно добрались до брестского аэропорта, и туристы, хоть и с опозданием, отправились домой в Гродно.

«Стоп» для охотников

В местах повышенной туманности в минувшие выходные заядлые охотники так и не смогли получить желаемую добычу.





Загонная охота на все виды копытных охотничьих животных, в частности, на лося, косулю и оленя открыта с октября. Но нередко погода становится сигналом «стоп» для охотничьего выстрела. В соответствии с пунктом 150 Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты стрельба из огнестрельного оружия в тумане и при других неблагоприятных погодных условиях запрещается.

– Стрелять на шум, шорох, по неясно видимой цели, в тумане, в сильный снегопад, в сумерках, против солнца и при других условиях плохой видимости нельзя, – пояснил главный охотовед Гродненского производственного лесохозяйственного объединения Евгений Ашаев. – Запрет действует для того, чтобы избежать несчастных случаев. В тумане тяжело различить цель, а потому легко подвергнуть опасности жизнь человека.

Как подчеркнул Евгений Ашаев, охота в тумане запрещена даже с тепловизором, а нарушителям запрета грозит серьезное административное наказание вплоть до штрафа в 40 базовых величин или лишение права на охоту. Впрочем, в прошедшие выходные применять штрафные санкции не пришлось. В охотхозяйствах прислушались к предупреждениям метеорологов.

Влажность вредит посевам

В последние дни люди жаловались на самочувствие: головную боль, слабость. Однако главный врач областной станции скорой медицинской помощи Александр Байгин сообщил, что служба работала в обычном режиме и подъема количества вызовов не было.





Что касается растений, то влияние тумана может сказаться в будущем. Влажность воздуха при тумане составляет 100%. А развитие значительной части болезней и отдельных видов вредителей происходит именно при повышенной влажности. – Например, спорынья – болезнь, поражающая злаковые культуры, развивается при высокой влажности воздуха в сочетании с пасмурной погодой. Снежная плесень, атакующая озимые культуры, наиболее активна в туманную погоду. Повышенная влажность также снижает относительное содержание белка и клейковины в зерновых, – рассказала Светлана Березина, начальник отдела гидрологии и агрометеорологии Гродненского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Стоит отметить, что синоптики прогнозируют отступление тумана, на смену ему придут осадки в виде дождя и даже мокрого снега.





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