ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Оранжевый» туман. На Гродненщине четыре раза за ноябрь объявляли повышенный уровень опасности из-за тумана

12.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
Размер текста:
A
A
A
Как рассказали в областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, наиболее рисковыми были  утро и вечер 8, а также сутки 9 и 10 ноября. 
 
 
 
Опасность тумана определяется по двум характеристикам:  площади распространения и видимости. Если она менее 50 метров, такой туман называют сильным, 50-500 метров – умеренный, слабый от 500 метров до 1000. А если видимость больше 1000 метров, стоит говорить не о тумане, а о дымке. Оранжевый уровень опасности объявляют, если завеса распространиться на большую часть области.
 
– Наиболее густые завесы получаются, когда теплые потоки воздуха встречаются с холодной землей. Кстати, плотность этого погодного явления гораздо выше в городах, чем в сельской местности. Также туман может образовываться, когда воздух охлаждается из-за того, что поверхность земли теряет тепло. Но он не такой интенсивный и, как правило, рассеивается с восходом солнца, – рассказала  инженер-синоптик Гродненского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Иванова.
 
Особо опасен туман для водителей на автомагистралях. Большая угроза для безопасности движения создается  на участках рядом с лугами, реками и озерами. С воды туман стелется на проезжую часть как раз на уровне глаз водителя. Пелена может быть настолько густой, что даже с включенными фарами ничего нельзя рассмотреть вокруг, а дальний свет лишь ухудшает ситуацию. 
 
Низкая скорость,  фары и  предельная осторожность
ГАИ предупредила водителей и  подъема аварийности не было.
 
«Оранжевый» туман. На Гродненщине четыре раза за ноябрь объявляли повышенный уровень опасности из-за тумана
 
На дорогах Гродненщины наиболее аварийным днем, когда в условиях плохой видимости происходили ДТП, стала пятница. В этот день видимость колебалась от 100 до 500 метров. На Ошмянщине водитель внедорожника «Тойота Ленд Крузер» не заметил движущегося в попутном направлении мопедиста и столкнулся с ним. В результате пенсионер, ехавший на «Хонде», с травмами был доставлен в больницу.
 
В этот же день около 8 утра в деревне Конвелишки Вороновского района в условиях тумана водитель школьного автобуса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с погрузчиком. В результате ДТП водитель автобуса получил травмы и был госпитализирован в центральную районную больницу.  В хирургическое отделение  был помещен и пятнадцатилетний подросток, к счастью,  опасений его состояние у врачей не вызвало. Пятерых школьников для  дополнительного медицинского обследования поместили в диагностическую палату.  Но никому из них  помощь не потребовалась,  и дети вскоре  были отпущены домой. 
 
В управлении ГАИ УВД облисполкома рассказали, что в целом непростые погодные условия не повлияли на увеличение аварийной статистики в области. 
 
–  Водители были предупреждены,  и большинство соблюдало меры предосторожности. Аварии регистрировались, но это были единичные случаи. В субботу и воскресенье произошло свыше двух десятков ДТП с материальным ущербом. В основном столкновения фиксировались в Гродно и Гродненском районе, – отметили в ГАИ. 
 
«Оранжевый» туман. На Гродненщине четыре раза за ноябрь объявляли повышенный уровень опасности из-за тумана
 
В условиях плохой видимости ГАИ просит водителей воздержаться от перестроений и обгонов, а также не выключать фары и не превышать скорость. Более внимательными следует быть пешеходам и велосипедистам: передвигаясь вдоль проезжей части и на неосвещенных участках дороги,  им необходимо обозначать себя фликерами. 
 
Аэропорт не принимал
Пассажиры египетского авиарейса из-за тумана не смогли приземлиться в аэропорту Гродно.
 
Больше ста пассажиров, летевших из  Египта в Гродно, прилетели в брестский аэропорт – из-за сильного тумана в минувший четверг  чартер не смог приземлиться в Гродно, и зашел на посадку в Брест.  Небольшой туман был и в Бресте. Однако опытные летчики умело посадили самолет.
 
«Оранжевый» туман. На Гродненщине четыре раза за ноябрь объявляли повышенный уровень опасности из-за тумана
 
Илья Колесник, руководитель брестского представительства компании «Джойн Ап» прокомментировал ситуацию с посадкой в местном аэропорту.
 
– Есть погодные условия. В Гродно был очень густой туман и посадку запретили. Службы разрешили в Бресте. Самолет сделал круг над Брестом  и приземлился. Пассажиров не могли же оставить на борту и перевели в здание аэропорта. Трансфер(автобусы - прим. автора) в это время были в Гродно. Три автобуса выехали в Брест. Каждая сторона - мы («Джойн Ап» - прим. автора), авиаперевозчик и службы аэропорта каждый занимался своей частью работы, - ответил руководитель брестского представительства компании.
 
Автобусы из Гродно добрались до брестского аэропорта, и туристы, хоть и с опозданием, отправились домой в Гродно.
 
«Стоп» для охотников
В местах повышенной туманности в минувшие выходные заядлые охотники так и не смогли получить желаемую добычу. 
 
«Оранжевый» туман. На Гродненщине четыре раза за ноябрь объявляли повышенный уровень опасности из-за тумана
 
Загонная охота на все виды копытных охотничьих животных, в частности, на лося, косулю и оленя открыта с октября. Но нередко погода становится сигналом «стоп» для охотничьего выстрела. В соответствии с пунктом 150 Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты стрельба из огнестрельного оружия в тумане и при других неблагоприятных погодных условиях запрещается. 
 
– Стрелять на шум, шорох, по неясно видимой цели, в тумане, в сильный снегопад, в сумерках, против солнца и при других условиях плохой видимости нельзя, – пояснил главный охотовед Гродненского производственного лесохозяйственного объединения Евгений Ашаев– Запрет действует для того, чтобы избежать несчастных случаев. В тумане тяжело различить цель, а потому легко подвергнуть опасности жизнь человека. 
 
Как подчеркнул Евгений Ашаев, охота в тумане запрещена даже с тепловизором, а нарушителям  запрета грозит серьезное административное наказание вплоть до штрафа в 40 базовых величин или лишение права на охоту. Впрочем, в прошедшие выходные применять штрафные санкции не пришлось. В охотхозяйствах прислушались к предупреждениям метеорологов.
 
Влажность вредит посевам
В последние дни люди жаловались на самочувствие: головную боль, слабость. Однако главный врач областной станции скорой медицинской помощи Александр Байгин сообщил, что служба работала в обычном режиме и подъема количества вызовов не было.
 
«Оранжевый» туман. На Гродненщине четыре раза за ноябрь объявляли повышенный уровень опасности из-за тумана
 
Что касается растений, то влияние тумана может сказаться в будущем. Влажность воздуха при тумане составляет 100%. А развитие значительной части болезней и отдельных видов вредителей происходит именно при повышенной влажности.
 
– Например, спорынья – болезнь, поражающая злаковые культуры, развивается при высокой влажности воздуха в сочетании с пасмурной погодой. Снежная плесень, атакующая озимые культуры, наиболее активна в туманную погоду. Повышенная влажность также снижает относительное содержание белка и клейковины в зерновых, – рассказала Светлана Березина, начальник отдела гидрологии и агрометеорологии Гродненского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
 
Стоит отметить, что синоптики прогнозируют отступление тумана, на смену ему придут осадки в виде дождя и даже мокрого снега.
 
«Оранжевый» туман. На Гродненщине четыре раза за ноябрь объявляли повышенный уровень опасности из-за тумана
 
Интересный факт
В 1985 году ноябрьский туман в Новогрудке длился с перерывами 26 дней,  а максимальное значение  непрерывной продолжительности завесы было 105 часов в 1959, с 29 ноября по 4 декабря. В обычных условиях непрерывная продолжительность тумана не превышает 10 часов.  В Гродно  наибольшее количество дней с туманом было в ноябре 1946 года – 17 дней.
 
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как рассказали в областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, наиболее рисковыми были утро и вечер 8, а также сутки 9 и 10 ноября.
 
Новости дня
Новости разные
 
Военные из Германии и Норвегии проведут инспекцию воинской части в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика