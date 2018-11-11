"Вор в законе" создал сеть лжеобнальщиков

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Сотрудники МВД выявили новый скрытый вид преступности, который касается крупных торговцев. У них берут большие суммы наличными, обещая использовать их в нелегальных «обнальных» операциях, а потом переправить в нужное место. Затем коммерсантов банально обманывают. «Ниточки» от подобного «бизнеса» тянутся к «вору в законе»(Вагиф).Недавно ЦБ РФ объявил, что розничная теневая торговля стала основным источником средств для незаконных обнальных операций. По данным Банка России, ежемесячно через крупнейшие оптово-торговые центры проходит более 600 млрд рублей. Значительная часть этих средств выкупается «обнальщиками». Схема простая. Оптовым торговцам предлагают отдать крупные суммы наличными, обещая перевести их на указанные продавцом счета с небольшой прибавкой.По словам источника в правоохранительных органах, в последнее время было зафиксировано появление большого количества групп лжеобнальщиков. Они берут у торговцев крупные суммы, порой достигающие десятков миллионов рублей, обещая использовать их в теневом банковском бизнесе, а затем перевести, куда нужно продавцу. Однако средства на указанные оптовиками счета просто не приходят. Учитывая, что все эти суммы имеют теневое происхождение, потерпевшие в правоохранительные органы не обращаются.Преимущественно жертвами становятся выходцы из Азербайджана, которые пытаются выяснить отношения с обидчиками своими методами — с привлечением гангстеров. Уже было зафиксировано несколько подобных «разборок». Однако лжеобнальщики во время «стрелок», ссылаясь на то, что работают под «крышей» влиятельного «вора в законе» Вагифа Сулейманова, предлагают вопросы адресовать к нему. Большинство пострадавших предпочитают с Вагифом конфликт не затевать.Изучая эти сведения, оперативники заподозрили, что «ниточки» от групп лжеобнальщиков действительно тянутся к Сулейманову. Правда, никто из пострадавших официальных заявлений не подал.Подобным видом «бизнеса» Вагиф занялся явно не от хорошей жизни. Его лучшие и самые прибыльные годы пришлись на время, когда «вором в законе № 1» был(Дед Хасан), близким другом и сподвижником которого и являлся Сулейманов. После того, как Деда Хасана застрелил снайпер, позиции Вагифа в криминальном мире стали стремительно падать, ухудшаться его материальное благосостояние. Вначале «вор в законе» не мог ничего противопоставить «законнику»(Ровшан Ленкоранский), у которого было множество вооруженных боевиков. Когда Рошана застрелили в Турции, у Вагифа состоялось несколько телефонных бесед с «королем» азербайджанской мафии(Лоту Гули).Два «криминальных генерала» нашли общий язык, но понятно, что на объекты, которые хотел заполучить Гули, Сулейманов претендовать не мог. А Гули, как выяснилось, хочет абсолютно все, что касается азербайджанской диаспоры. Так что простора для действий у Вагифа практически не оставалось. Да и весомой поддержки в мафиозных кругах у него тоже не было.По словам источника агентства, недавно Вагиф вернулся к своим «истокам» — бывшим видным членам клана Аслана Усояна. Он через племянника Деда Хасана «законника»(Мирон) помирился с набирающим обороты «криминальным генералом»(Эдик Осетрина). И в последнее время Вагиф находится с ним в тесной кооперации, хотя существовавший между ними конфликт и казался неразрешимым.Как-то после отсидки Сулейманов рассказал Деду Хасану, что был в местах лишения свободы свидетелем недостойного по «воровским» понятиям поведения Асатряна. К этому времени Усояна крайне раздражала активность Осетрины на юге России, поэтому он использовал информацию Вагифа как повод, чтобы спустить «всех собак» на некогда ближайшего сподвижника Асатряна. Осетрина оказался на долгое время в опале.Однако, как выяснилось, время и Мирон способны разрешить любые конфликты.