

Фото: Ирина Малиновская, TUT.BY

- сказалПо словам председателя комитета, белорусы нечасто ввозили товары на предельную сумму.По словам Сенько, Беларусь не планирует пока отменять дополнительные ограничения по ввозу товаров, которые введены для тех, кто ездит за границу чаще, чем один раз в три месяца.Напомним, с 1 января 2019 года жители стран ЕАЭС, путешествующие наземным транспортом, смогут привозить товаров на 500 евро и по весу до 25 килограммов. Сейчас лимиты составляют 1500 евро и 50 килограммов. Изменения предусмотрены решением Совета Евразийской экономической комиссии № 91 от 1 ноября 2018 года. Новые лимиты будут действовать для жителей всех 5 стран, которые входят в ЕАЭС, в том числе и для Беларуси.