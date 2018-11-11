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Глава ГТК — о новых лимитах на заграничные покупки: "У тех, кто везет для себя, вопросов не будет"

12.11.2018 14:50 — Разное | UDF  
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Фото: Ирина Малиновская, TUT.BY
Позиция Беларуси: выполнять решения ЕАЭС о снижении лимитов на беспошлинный ввоз товаров из-за границы, которые были приняты по инициативе России. Об этом рассказал глава Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.

— Наша страна согласилась с этими нормами, и с 1 января мы их будем выполнять, - сказал Юрий Сенько.

— Какими будут механизмы контроля?

— У нас и сейчас есть механизм контроля стоимостных и весовых ограничений. Весовые — понятно, с помощью весового оборудования. Стоимость определяется по тем документам, которые есть у лица, купившего эти товары за границей. Если чеков нет, то в зависимости от той страны, из которой ввозится товар, определяется сумма товара в стоимостном определении, и сотрудниками таможни принимается решение, соответствует ли это стоимостным ограничениям или нет.

— А чем руководствовались россияне, когда инициировали это снижение? Ввоз товаров из-за границы подрывает экономическую безопасность? — уточнили журналисты.

— Надо спросить у россиян. Но, по всей видимости, профильные министерства и ведомства принимали решения, насколько нужен государству тот объем беспошлинного товара, который ввозился на территорию РФ.

По словам председателя комитета, белорусы нечасто ввозили товары на предельную сумму.

— У нас достаточно часто приграничное население пересекает границу, но суммы далеки от тех цифр, которые сегодня заложены по максимуму. Есть отдельные фигуранты, которые ввозили товар для коммерческих целей, — вот на них и были направлены ограничения, а у тех, кто ввозит товар для личных целей, никаких вопросов и не было. И я уверен, что не будет.

По словам Сенько, Беларусь не планирует пока отменять дополнительные ограничения по ввозу товаров, которые введены для тех, кто ездит за границу чаще, чем один раз в три месяца.

Напомним, с 1 января 2019 года жители стран ЕАЭС, путешествующие наземным транспортом, смогут привозить товаров на 500 евро и по весу до 25 килограммов. Сейчас лимиты составляют 1500 евро и 50 килограммов. Изменения предусмотрены решением Совета Евразийской экономической комиссии № 91 от 1 ноября 2018 года. Новые лимиты будут действовать для жителей всех 5 стран, которые входят в ЕАЭС, в том числе и для Беларуси.

 
 
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Об этом рассказал глава Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.
 
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