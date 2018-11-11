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Доллар подрос, а рубль обвалился на белорусской бирже

12.11.2018 14:49 — Разное | UDF  
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По итогам валютных торгов 12 ноября доллар завершил торги на максимуме за 33 дня, российский рубль обвалился до минимума за 48 дней.
12.11.2018

В частности, курс доллара вырос на 0,0095 рубля - до 2,1431 BYN/USD.

Курс евро сдал назад всего 0,0034 рубля - до 2,4151 BYN/EUR. Это минимум за 11 дней.

Курс российского рубля обвалился ещё на 0,0122 рубля - до 3,1746 BYN/100 RUB.

В целом по итогам торгов 12 ноября белорусский рубль укрепился к валютной корзине на 0,11%. С начала месяца валютная корзина подешевела уже на 0,48%.

 
 
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По итогам валютных торгов 12 ноября доллар завершил торги на максимуме за 33 дня, российский рубль обвалился до минимума за 48 дней.
 
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