Доллар подрос, а рубль обвалился на белорусской бирже

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12.11.2018В частности, курс доллара вырос на 0,0095 рубля - до 2,1431 BYN/USD.Курс евро сдал назад всего 0,0034 рубля - до 2,4151 BYN/EUR. Это минимум за 11 дней.Курс российского рубля обвалился ещё на 0,0122 рубля - до 3,1746 BYN/100 RUB.В целом по итогам торгов 12 ноября белорусский рубль укрепился к валютной корзине на 0,11%. С начала месяца валютная корзина подешевела уже на 0,48%.