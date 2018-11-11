Пограничник в Ошмянах застрелился из-за неразделенной любви

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«Кто-то не дорожил отношениями с вами, а теперь плачет, смотря на ваше фото».





Как говорят друзья парня, причиной стала неразделенная любовь.Федор был местным, отслужил срочную службу в погранвойсках и остался служить по контракту.В Ошмянах у него была девушка Ангелина Р. Она была значительно моложе его — только в этом году окончила школу. В Ошмянах негде было получить высшее образование, поэтому девушка поступила в университет в Барановичи.В этом городе у девушки появился новый парень, а Федор залечить сердечные раны не сумел и застрелился.Последним, что он написал возлюбленной, стала запись ВКонтакте:Вопросы к идеологам вызывает не только факт самоубийства, но и содержание страницы Федора Б. ВКонтакте: как можно одновременно служить закону и восхищаться российскими криминальными авторитетами?