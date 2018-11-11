5 неочевидных нарушений ПДД, которыми грешат почти все водители

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Проезд перекрестка "под стрелку"

Тупик и перекресток равнозначных дорог

"Салатовый" сигнал светофора: тормозить нельзя остановиться

Затор на перекрестке – не указ

Дворовые гонки

Человеку свойственно ошибаться. Иногда он блуждает в потемках долгое время и лишь негативное стечение обстоятельств выдергивает его на свет божий, к просветлению и осознанию. Но на дороге лучше не доводить до подобного, ибо путь к познанию истины нередко лежит через помятое железо, травмы, да и просто штрафы.Ведь типичнейшая ситуация. Вы стоите на перекрестке, ожидая зеленую стрелку в дополнительной секции светофора, которая разрешает поворот направо. Долгожданный сигнал загорается, но поперек вашей траектории разворачивается автомобиль с перпендикулярной улицы. Обычно их водители получают изрядную порцию сигналов и вынуждены пропускать всех, проезжая под мигающий зеленый. Но по Правилам именно они должны разворачиваться первыми! Удивлены? Пункт 13.5 ПДД говорит: "При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с красным сигналом светофора, вы обязаны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с любых других направлений, в том числе, выполняющих разворот на перекрестке".Должны ли вы, едущие "как бы по главной дороге», уступить транспорту, который выруливает из тупиковой зоны? Не поверите, но – да! В данном конкретном случае некоторые водители путают дорогу, заканчивающуюся тупиком, с дворовой территорией.Конечно, это заблуждение – соответствующий знак указывает, что вы подъезжаете к перекрестку равнозначных дорог и не меняет порядка проезда, согласно которому вы должны уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа.А вот другая ситуация – впереди начал мигать зеленый сигнал светофора, предупреждая о том, что вот-вот зажжется красный свет. Большинство машин проезжает, ибо успевает, но иногда находится водитель, тормозящий в пол, чтобы спокойно стоять у стоп-линии и ждать желтый, а затем и запрещающий сигнал.Едущие сзади обычно предпринимают экстренное торможение, чтобы не врезаться в заблаговременно остановившегося образцового и законопослушного гражданином, который обычно сильно негодует из-за сигналов в спину и пальцев у виска. А что говорят ПДД? Пункт 6.14 разрешает продолжить движение через перекресток, если при включении желтого сигнала вы не можете остановиться перед стоп-линией или перед пересекаемой проезжей частью без применения экстренного торможения. При этом, другие водители обязаны уступить дорогу транспортным средствам, завершающим движение через перекресток, как того требует пункт 13.8 ПДД. Комментарии излишни.Час пик, ливень или жара… Вы не можете проехать перекресток уже полчаса. Но, когда, наконец подошла ваша очередь, но глазам предстает неблаговидная картина – зеленый свет горит, а перекресток в попутном направлении застопорен. И "красная" фаза у светофора как назло очень долгая. "Надо выехать. Ну и что, что я помешаю тем, кто поедет перпендикулярно? Хочешь жить, умей вертеться – поймут и простят…" Было такое? Знаем, что было.Между тем, вы не просто удовлетворили свою сиюминутную хотелку, в том числе из-за страха получить гудки в спину, но и нарушили пункт 13.2 ПДД, который гласит: "Запрещается выезжать на перекресток или пересечение проезжих частей, если образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении".Напоследок вопиющее нарушение ПДД, ставшее обыденностью. Мы о скоростных заездах и просто движении с превышением по дворовым территориям и жилым зонам. Некоторые автомобилисты передвигаются по ним как умалишенные, забывая о том, что под колеса может выскочить ребенок или собака.Конечно, потом вы будете негодовать, мол, безмозглая мамаша не научила свое чадо правилам безопасности, но давайте начистоту – от этого вам станет легче как морально, так и юридически? Кстати, вы в курсе с какой максимальной скоростью можно ездить по территории жилых зон и дворам? Согласно пункту 10.2 ПДД, не быстрее 20 км/ч. И это неспроста.