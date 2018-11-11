В Литве официально началась кампания по выборам президента

В Литве 12 ноября официально стартовала политическая кампания по выборам президента страны. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Литвы Лаура Матийошайтите.

"После проверки поданных документов комиссия выдаст участникам кампании подписные листы для сбора необходимых 20 тыс. подписей граждан в поддержку претендента в кандидаты, интересы которого представляют зарегистрировавшиеся участники политической кампании", - пояснила председатель ЦИК.

В настоящее время о намерении выдвинуть свои кандидатуры уже заявили семь человек.

Президентские выборы в Литве пройдут 12 мая 2019 года, второй тур голосования запланирован на 26 мая.