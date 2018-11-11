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В Литве официально началась кампания по выборам президента

12.11.2018 15:33 — Разное | Аргументы и факты  
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В Литве официально началась кампания по выборам президента
АиФ

В Литве 12 ноября официально стартовала политическая кампания по выборам президента страны. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Литвы Лаура Матийошайтите.

В Литве официально началась кампания по выборам президента Может ли белорус открыть свой бизнес в Евросоюзе?

"После проверки поданных документов комиссия выдаст участникам кампании подписные листы для сбора необходимых 20 тыс. подписей граждан в поддержку претендента в кандидаты, интересы которого представляют зарегистрировавшиеся участники политической кампании", - пояснила председатель ЦИК.

В настоящее время о намерении выдвинуть свои кандидатуры уже заявили семь человек.

Президентские выборы в Литве пройдут 12 мая 2019 года, второй тур голосования запланирован на 26 мая.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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В настоящее время о намерении выдвинуть свои кандидатуры уже заявили семь человек.
 
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