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В России предлагают ввести крупный штраф за опасное вождение

12.11.2018 15:10 — Разное | Аргументы и факты  
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В России предлагают ввести крупный штраф за опасное вождение
Фото из открытых источников

"Разработан законопроект, который предусматривает изменения в КоАП РФ в части установления административной ответственности за опасное вождение, запрет на которое в 2016 году был введен в ПДД. Предполагаемая административная ответственность - штраф в размере 5 тыс. рублей", - сказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

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Он отметил, что также в Госдуму внесены разработанные другими ведомствами законопроекты, затрагивающие вопросы безопасности дорожного движения. "Например, это законопроект, разработанный Минтрансом, об усилении административной ответственности за нарушение правил движения через железнодорожные пути: предлагается увеличить штраф за нарушение до 5 тыс. рублей", - сказал Михаил Черников. Кроме того, Минтранс разработал проект закона, касающийся установления ответственности перевозчика за нарушение режима труда и отдыха водителей.

Глава Госавтоинспекции отметил, что в России сейчас совместно с другими министерствами и ведомствами создается механизм, который будет работать на то, чтобы к 2024 году смертность от ДТП снизилась в 3,5 раза. Меры разрабатываются в рамках работы над национальным проектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и Стратегией безопасности.

В категорию опасного вождения входят маневры: отказ уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения; несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства; несоблюдение бокового интервала; перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты; резкое торможение, если оно не требуется для предотвращения ДТП и другие.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Госавтоинспекция МВД России разработала законопроект, вводящий штраф за опасное вождение в размере 5 тыс. российских рублей (около Br160). Об этом сообщает ТАСС.
 
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