|
Агентство "Интерфакс-Запад" приглашает на работу журналиста
Агентство "Интерфакс-Запад" приглашает на работу журналиста.
Обязанности:
Требования:
Условия:
Резюме с примерами публикаций присылайте на e-mail
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Агентство "Интерфакс-Запад" приглашает на работу журналиста. Обязанности: наполнение тематических рубрик сайта Interfax.by; создание авторских материалов по заданной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)