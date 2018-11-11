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Агентство "Интерфакс-Запад" приглашает на работу журналиста

12.11.2018 15:27 — Разное | Интерфакс  
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Агентство "Интерфакс-Запад" приглашает на работу журналиста.

Обязанности:

  • наполнение тематических рубрик сайта Interfax.by;
  • создание авторских материалов по заданной тематике;
  • освещение мероприятий, пресс-конференций;
  • копирайт;
  • подготовка рекламных материалов.

Требования:

  • профильное образование;
  • опыт работы в журналистике или копирайтинге от 2-х лет;
  • оперативность и исполнительность, коммуникабельность, умение работать в команде;
  • готовность к ненормированному графику;
  • готовность к командировкам.

Условия:

  • оформление в соответствии с Трудовым кодексом РБ;
  • график работы: 9.00-18.00;
  • офис рядом с метро;
  • заработная плата – по результатам собеседования.

Резюме с примерами публикаций присылайте на e-mail  red@interfax.by

 
 
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Агентство "Интерфакс-Запад" приглашает на работу журналиста. Обязанности: наполнение тематических рубрик сайта Interfax.by; создание авторских материалов по заданной...
 
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