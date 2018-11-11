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Военные из Германии и Норвегии проведут инспекцию воинской части в Беларуси

12.11.2018 15:09 — Разное | Интерфакс  
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Инспекционная группа Германии 14 ноября посетит 19-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду, сообщили в пресс-службе Минобороны Беларуси.

"В ходе посещения будет проведена оценка достоверности информации, предоставленной Республикой Беларусь государствам – участникам ОБСЕ в рамках Венского документа, в отношении личного состава, основных систем вооружения и военной техники посещаемой воинской части", - говорится в сообщении на сайте министерства.

В составе группы, помимо четырех военных инспекторов Германии, примет участие и военный инспектор из Норвегии.

 
 
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Инспекционная группа Германии 14 ноября посетит 19-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду, сообщили в пресс-службе Минобороны Беларуси.
 
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