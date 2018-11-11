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Пока мама не видит. Папы остались одни с малышами – что из этого вышло
Папы любят оставаться вместе с детьми. Общение и игры отцов с малышами проходят по-особенному – здесь есть место и озорству, и бесшабашности, но нет места скуке.
Более 5 миллионов просмотров на YouTube набрал ролик, где малыши остались вместе с папами и весело проводят время – играют, смеются и поют.
Дети искренне радуются этим играм и во всем поддерживают пап, фантазия которых не имеет границ.
Комментаторы умиляются забавным ситуациям, но иногда пугаются тому, какими бесстрашными являются игры пап и детей.
Юморист Максим Галкин часто публикует ролики со своими детьми в соцсетях.
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Папы любят оставаться вместе с детьми. Общение и игры отцов с малышами проходят по-особенному – здесь есть место и озорству, и бесшабашности, но нет места скуке. ...
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