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Пока мама не видит. Папы остались одни с малышами – что из этого вышло

12.11.2018 15:39 — Разное | СТВ  
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Папы любят оставаться вместе с детьми. Общение и игры отцов с малышами проходят по-особенному – здесь есть место и озорству, и бесшабашности, но нет места скуке.

Более 5 миллионов просмотров на YouTube набрал ролик, где малыши остались вместе с папами и весело проводят время – играют, смеются и поют.

Пока мама не видит. Папы остались одни с малышами – что из этого вышло
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Fun and Fails»

Дети искренне радуются этим играм и во всем поддерживают пап, фантазия которых не имеет границ.

Комментаторы умиляются забавным ситуациям, но иногда пугаются тому, какими бесстрашными являются игры пап и детей.

Пока мама не видит. Папы остались одни с малышами – что из этого вышло
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Fun and Fails»

Юморист Максим Галкин часто публикует ролики со своими детьми в соцсетях.

Как Галкин умиляет подписчиков видео с сыном и дочерью (читайте здесь).
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Папы любят оставаться вместе с детьми. Общение и игры отцов с малышами проходят по-особенному – здесь есть место и озорству, и бесшабашности, но нет места скуке. ...
 
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