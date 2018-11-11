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В Перу автобус с юношеской сборной по футболу рухнул в пропасть
Новости Перу. Автобус с юношеской сборной по футболу упал в пропасть в Перу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Семь подростков погибли.
Еще 11 человек с различными травмами были госпитализированы. Двоих медики уже отпустили домой.
Авария произошла на трассе в горах. По неизвестной пока причине водитель потерял управление транспортным средством, в результате чего оно рухнуло с обрыва. По факту ЧП ведется расследование.
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В Перу автобус с юношеской сборной по футболу рухнул в пропасть
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Новости Перу. Автобус с юношеской сборной по футболу упал в пропасть в Перу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Семь подростков погибли. Еще 11 человек с...
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