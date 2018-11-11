ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Перу автобус с юношеской сборной по футболу рухнул в пропасть

12.11.2018 15:28 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Перу. Автобус с юношеской сборной по футболу упал в пропасть в Перу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Семь подростков погибли.

В Перу автобус с юношеской сборной по футболу рухнул в пропасть

Еще 11 человек с различными травмами были госпитализированы. Двоих медики уже отпустили домой.

Авария произошла на трассе в горах. По неизвестной пока причине водитель потерял управление транспортным средством, в результате чего оно рухнуло с обрыва. По факту ЧП ведется расследование.
Новости по теме

В Лондоне пьяный водитель автобуса протаранил остановку

У берегов Норвегии столкнулись нефтяной танкер и фрегат

В массовом ДТП в Мексике 8 человек погибли, 30 – пострадали

Олень выбежал на дорогу. Автомобиль премьера Словакии попал в ДТП

В аэропорту США столкнулись два самолёта: что известно об аварии

На Тайване поезд сошёл с рельсов: 17 пассажиров погибли и более сотни ранены

Число жертв наезда поезда на толпу в Индии возросло до 61

В Турции перевернулся автобус: погибли 7 человек
‡агрузка...
Новости 24 часа

В Перу автобус с юношеской сборной по футболу рухнул в пропасть

Планы стройте на будущее с целью увеличения объёмов в два раза. Александр Лукашенко – главе военпрома Беларуси

Президент Азербайджана приедет в Беларусь на следующей неделе

Президент Беларуси: «У меня на сегодня три кандидатуры, которые я могу предложить на должность генерального секретаря ОДКБ»

«Фундамент наших отношений набирает прочность» – Александр Лукашенко на встрече с послом Азербайджана

Мировой рекорд по приготовлению пиццы установили аргентинские повара

Италия должна представить новый бюджет страны на 2019 год до 13 ноября

КНДР и Южная Корея приступили к ликвидации пограничных постов

Все новости
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Перу. Автобус с юношеской сборной по футболу упал в пропасть в Перу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Семь подростков погибли. Еще 11 человек с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Агентство "Интерфакс-Запад" приглашает на работу журналиста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика