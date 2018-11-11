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Планы стройте на будущее с целью увеличения объёмов в два раза. Александр Лукашенко – главе военпрома Беларуси
Новости Беларуси. Сегодня, 12 ноября, во Дворце Независимости Александр Лукашенко встретился с председателем Государственного военно-промышленного комитета Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент отметил достаточно эффективную работу отечественного ВПК. Но в то же время ориентирует на удвоение финансовых показателей.
В центре внимания сегодня была ситуация в ведомстве и планы в соответствии с поставленными стратегическими задачами.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поэтому планируйте в своих заданиях, планы стройте на будущее с целью увеличения объемов (даже не объемов, а денежных поступлений) ровно в два раза.
Что поделаешь, если мир изменился и сегодня спрос на «умное» высокоточное оружие и, самое главное, борьбы с этим оружием, спрос очень высокий.
Мы производим оборонительные системы – это то, что надо многим государствам, мы наступать ни на кого не собираемся. Поэтому надо развивать эти школы, центры, производства для того, чтобы себя обеспечить высокоэффективным оборонительным оружием, ну и предложить другим государствам.
По результатам встречи глава госвоенпрома рассказал журналистам, что Беларусь намерена продолжать работу над развитием ракетной военной техники. Такую задачу поставил Президент. Наличие таких систем является мощным фактором сдерживания любого агрессора.
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Планы стройте на будущее с целью увеличения объёмов в два раза. Александр Лукашенко – главе военпрома Беларуси
Новости Беларуси. Сегодня, 12 ноября, во Дворце Независимости Александр Лукашенко встретился с председателем Государственного военно-промышленного комитета...
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