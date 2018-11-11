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Лера Яскевич: «Я себя не считала поющим человеком»
Её авторские песни задевают самые тонкие струны души не только тинейджеров. Обычная девушка из белорусской глубинки, сумевшая доказать, что талант не имеет границ.
Участие в многочисленных песенных шоу, интернет-ролики с каверами на известных артистов и огромное желание творить – помогло артистке громко заявить о себе.
Валерия Яскевич, певица, блогер:
А секрет успеха, оказывается, прост – главное – научиться слышать себя и заниматься саморазвитием.
Валерия Яскевич:
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Её авторские песни задевают самые тонкие струны души не только тинейджеров. Обычная девушка из белорусской глубинки, сумевшая доказать, что талант не имеет границ....
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