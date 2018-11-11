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В Беларуси не отменят отдельный лимит на ввоз товаров для тех, кто очень часто ездит за границу

12.11.2018 15:23 — Разное | KYKY  
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Глава Государственного таможенного комитета Юрий Сенько прокомментировал новость о том, что с 1 января в ЕАЭС (и Беларуси в том числе) уменьшат лимиты на ввоз товаров в страну. По его словам, обычным туристам не стоит волноваться, а тем, кто ездит заграницу чаще одного раза в три месяца, лимит в 300 евро и 20 килограммов останется прежним, пишет TUT.by.

Как сказал Сенько, в Беларуси уже есть механизм контроля цены и веса ввозимых товаров. Стоимость определяют по документам о покупке, которые есть у человека. Если чеков нет, то сотрудники таможни определяют цену самостоятельно − в зависимости от страны, откуда товар ввозят.

Юрия спросили, почему россияне инициировали это урезание лимитов. Тот ответил, что это у них и надо спрашивать. «Но, по всей видимости, профильные министерства и ведомства принимали решения, насколько нужен государству тот объем беспошлинного товара, который ввозился на территорию РФ», − сказал он.

Глава комитета рассказал, что беларусы не так уж и часто превышали лимиты − даже те, кто живут недалеко от границы. А ограничения направлены на тех, кто ввозит товар для дальнейшей продажи. Обычным туристам беспокоится не надо.

По словам Сенько, в Беларуси пока не планируют отменять ограничения по ввозу товаров тем, кто ездит за границу чаще, чем один раз в три месяца. Напомни, у них лимит составляет 300 евро и 20 килограммов.

Напомним, с 1 января 2019 года в Беларусь и другие страны ЕАЭС можно будет беспошлинно привозить товар на сумму до 500 евро и весом до 25 килограммов. Сейчас ещё эти лимиты − 1500 евро и 50 килограммов.

 
Теги: Новости
 
 
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Глава Государственного таможенного комитета Юрий Сенько прокомментировал новость о том, что с 1 января в ЕАЭС (и Беларуси в том числе) уменьшат лимиты на ввоз...
 
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