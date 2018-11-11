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В столичном торговом центре "Арена Сити" обвалился потолок
12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном торговом центре "Арена Сити" на пр.Победителей обвалился потолок, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского управления МЧС Ольга Мельченко.
"По предварительной информации, рухнул потолок. Есть вероятность, что есть пострадавшие. Информация поступила от бригады скорой помощи", - проинформировала Ольга Мельченко.
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12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном торговом центре "Арена Сити" на пр.Победителей обвалился потолок, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный...
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