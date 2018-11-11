Российские нефтяные компании подписали соглашение о заморозке цен на бензин

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Если хоть одна компания нарушит обязательства, оговоренные в соглашении с Минэнерго, правительство введет заградительные пошлины. .

Как сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, для каждой нефтяной компании были определены объем, параметры поставок на внутренний рынок, биржу и мелкооптовый рынок. Этот объем равен объему соответствующего месяца 2017 года плюс 3%. Также определены ценовые параметры в региональном разрезе. Вице-премьер отметил, что компании с 1 ноября выполняют эти обязательства, что привело к снижению цен на нефтепродукты на бирже.

Козак подчеркнул, что ситуация на российском рынке нефти и нефтепродуктов стабилизирована, а цены заморожены, пишет РБК .



Эти меры были приняты по поручению правительства. Цены будут заморожены до конца года на уровне начала июня.

Сдерживание цен в опте и увеличение предложения должны помочь сохранить бизнес независимым АЗС. Ранее их владельцы жаловались на дефицит дизеля, который крупные нефтяные компании отказываются продавать, и на завышение оптовых цен.



В январе 2019 года нефтяникам разрешено поднять цены на топливо максимум на 1,7% (в связи с увеличением НДС с 18 на 20%), а далее — не выше, чем на уровень инфляции (4–4,6%).

Президент страны Владимир Путин также подчеркнул 12 ноября, что рост цен на нефть не означает, что компаниям нужно обеспечивать аналогичную сверхприбыль при продажах внутри страны. "Ситуация должна быть, безусловно, рыночной, она такой и является, - подчеркнул глава государства. - Но когда на мировом рынке нефти цены поднялись и поднялись прилично, это совсем не значит, что мы должны обеспечивать такую же сверхприбыль и внутри страны". "Нужно так или иначе эту сферу регулировать", - цитирует президента ТАСС .