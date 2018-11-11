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Два белорусских таэквондиста сразились друг с другом в финале молодежного чемпионата Европы
Белорусские таэквондисты завоевали две медали (золото и серебро) на чемпионате Европы по таэквондо WT среди молодежи (до 21 года) в Варшаве, сообщает официальный
Примечательно, что обе награды завоеваны в одной и той же весовой категории (до 80 кг), где в финале Артем Плонис взял верх над Иваном Павовским.
Чемпион Европы Артем Плонис — воспитанник СДЮШОР № 2 БФСО «Динамо» (тренер — Юлия Владыко).
Вице-чемпион Европы Иван Павловский — член национальной команды Беларуси, учащийся РГУОР (тренер — Алеся Чернявская).
Бронзовыми медалистами в категории до 80 кг стали россиянин Станислав Мельник и представитель Турции Хасан Чан Лазоглу.
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Белорусские таэквондисты завоевали две медали (золото и серебро) на чемпионате Европы по таэквондо WT среди молодежи (до 21 года) в Варшаве.
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