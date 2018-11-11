В Минске пройдет III Евразийский горно-геологический форум

В Минске 14-16 ноября пройдет III Евразийский горно-геологический форум при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Беларусь. С момента проведения первого мероприятия в 2016 году форум остается единственной крупной международной площадкой для обсуждения вопросов государственного регулирования недропользования в Евразии с участием представителей бизнеса, руководителей профильных министерств и ведомств, международных институтов и интеграционных образований.

В этом году в Минске на площадке форума, который будет проходить в здании Национальной библиотеки Беларуси, планируется обсуждение перспектив цифровизации горной отрасли, развития единого евразийского информационного пространства, сотрудничества интеграционных объединений в сфере недропользования и другие вопросы. Форум пройдет пол лозунгом «Цифровизация горной отрасли для совместного развития и процветания в Евразии».

Участниками форума станут более 300 человек из 17-ти стран СНГ, Европы и Азии, включая Россию, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Германию, Польшу и др.

Подтверждено участие таких компаний, как ОАО «Беларуськалий», ИООО «Славкалий», ПО «Белоруснефть» (Беларусь), Госкорпорация «Ростех» (Россия), ТОО «Богатырь Комир» (Казахстан), ПАО «Полюс» (Россия), «Меридиан Петролеум» (Казахстан), ПАО «Северсталь» (Россия), ТОО «Акпан» (Казахстан), АО «Сибирский Антрацит» (Россия), АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» (Казахстан), WYG Group (Великобритания), MINING TECHNOLOGY S.I.M. AG (Швейцария), УК «Интергео» (Россия), Sight Power Inc. (Канада), FAMAKO Anlagenexport GmbH (Германия), Dassault Systèmes (Франция), Micromine (Австралия), Howden LLC (США), ТОО «Геобайт-Инфо» (Казахстан), «Институт горного дела им. Д.А. Кунаева» (Казахстан), Евразийский банк развития (Казахстан), ТОО «Корпорация Казахмыс» (Казахстан), ТОО «Евразийская Группа» (Казахстан).

Генеральными партнерами форума выступят ОАО «Беларуськалий» и IMC Montan.

ОАО «Беларуськалий» является одним из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире. Как стратегически значимое и системообразующее предприятие Республики Беларусь с момента проведения первого форума в Минске в 2016 году ОАО «Беларуськалий» оказывает всестороннюю поддержку и содействие развитию международного отраслевого сообщества и обмену опытом между ведущими горнопромышленными предприятиями Евразии.

IMC Montan является международной консалтинговой группой, оказывающей услуги в области геологии, горного дела и переработки полезных ископаемых. Специалисты компании, использую свой обширный опыт и знания, способствуют гармонизации отраслевых стандартов и адаптации лучших образцов международной экспертизы в практику работы недропользователей из стран СНГ, с которыми за последние 25 лет было реализовано более 500 проектов.

В рамках Форума ожидаются выступления руководителей профильных министерств и ведомств, в числе которых министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Беларусь Худык Андрей Павлович, заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Киселев Евгений Аркадьевич, председатель комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаев Николай Петрович, председатель комитета геологии и недропользования республики Казахстан Надырбаев Акбатыр Алуадинович.

На площадке форума также пройдет XXII сессия Межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр СНГ.

14 ноября начнет работу выставка горнопромышленного оборудования и пройдут мастер-классы ведущих консалтинговых компаний, предлагающих комплексные цифровые решения для недропользователей:

• мастер-класс SightPower Inc.: Цифровой рудник ― от деклараций к реализации (экономические и технические аспекты);

• мастер-класс DMT GmbH & Co. KG: Технологии трехмерного сканирования вертикальных стволов;

• мастер-класс Micromine: Универсальное решение цифровизации горно-геологических служб предприятия;

• мастер-класс IMC Montan: Современные технологии трехмерного геологического моделировании.

15 ноября состоится официальное открытие форума. С приветственным обращением к участникам мероприятия выступят А.П. Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Беларусь и В.А. Гуминский, первый заместитель председателя исполкома – исполнительного секретаря СНГ. Далее работа форума продолжится в формате панельных дискуссий по следующим темам:

• Роль государства в цифровизации горной и геологоразведочной отрасли;

• Проблемы правового регулирования недропользования;

• Конкуренция интегрированных цифровых платформ в горной отрасли;

• Привлечение инвестиций в геологоразведку и разработку месторождений.

Торжественным завершением дня станет Гала-ужин, который пройдет в Дворце республики.

16 ноября участники форума продолжат обсуждения и дискуссии в рамках тематических секций и круглых столов:

• Секция 1. Цифровые решения для рынков твердых полезных ископаемых;

• Секция 2. Цифровизация геологоразведки;

• Секция 3. Международное сотрудничество в образовательной и научно-технической сфере;

• Секция 4. Перспективы горной и геологоразведочной отрасли республики Беларусь;

• Круглый стол. Интеграция стандартов классификации полезных ископаемых.

17 ноября для участников Форума организованы экскурсии на ОАО «Беларуськалий» и ОАО «БелАЗ».

Актуальная информация о проведении III Евразийского горно-геологического форума размещается на официальном сайте мероприятия.

Контактным лицом по вопросам информационного сотрудничества является Плескунова Галина Владимировна (PHONE / VIBER / WHASAPP: +375 29 676 2719, pleskunovа@evrazgeoforum.com).