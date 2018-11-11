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Главная тема ЕДИ в ноябре — уборка урожая и работа агропромышленного комплекса Республики Беларусь

12.11.2018 — Разное | Кировец  
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Главная тема ЕДИ в ноябре — уборка урожая и работа агропромышленного комплекса Республики Беларусь

Единый день информирования, который пройдет 15 ноября в городах и районах Могилевской области, будет посвящен уборке урожая и работе агропромышленного комплекса Республики Беларусь. Об этом корреспонденту сайта сообщили в главном управлении идеологической работы и по делам молодежи облисполкома.

Руководящие работники облисполкома, его структурных подразделений и областных ведомств, входящих в состав информационных групп под руководством членов областного исполнительного комитета, а также члены информационных групп гор- и райисполкомов, администраций Могилева и Бобруйска выступят в трудовых коллективах региона. Они расскажут об итогах уборочной кампании 2018 года, модернизации агропромышленного комплекса, инвестициях в аграрный сектор экономики, строительстве, реконструкции и техническом переоснащении объектов сельскохозяйственного назначения, деятельности агрохолдингов, мерах по оздоровлению проблемных предприятий АПК и др.

В качестве дополнительных рассмотрят вопросы безопасности дорожного движения, а также расскажут про историко-культурное и духовное наследие Приднепровского края.

Материалы для членов информационно-пропагандистских групп

http://mogilev-region.gov.by

 
Теги: Могилев
 
 
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Единый день информирования, который пройдет 15 ноября в городах и районах Могилевской области, будет посвящен уборке урожая и работе агропромышленного...
 
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