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В минском ТЦ «Арена Сити» обрушился потолок
12.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В минском торговом центре «Арена Сити» обвалился потолок. Здание находится на проспекте Победителей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя местного управления МЧС Ольгу Мельченко.
«Есть вероятность, что есть пострадавшие. Информация поступила от бригады скорой помощи», – отметила она.
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Есть вероятность, что есть пострадавшие, сообщили в МЧС.
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